Baumhaus-Herberge entsteht

Die Unterkonstruktion für das erste von vier Baumhäusern hat bereits ihren Platz an den Eichen gefunden.

Bockhop – „Der nächste Supermarkt ist schnell erreichbar, die Kleinstädte Sulingen und Nienburg ‚um die Ecke‘, Bremen und Hamburg nicht weit. Und doch sind wir hier mitten im Nichts“, erklärt Silvia Maassen die Vorzüge des Standorts ihrer Baumhaus-Herberge: Das verwunschene Grundstück ist ideal für seine künftige Bestimmung.

Der „Baumhaus-Traum“ verfolge sie schon seit vielen Jahren, offenbart die 51-Jährige. 2017 fanden sie und ihr Ehemann Hans über eine Ebay-Kleinanzeige den „künstlerisch ausgebauten Resthof“ mit 4,3 Hektar großem Areal. „Wir waren sofort schockverliebt. Hier stimmte alles“, betont das aus Nordrhein-Westfalen stammende Paar. Seit drei Jahren ist das Grundstück mit altem Baumbestand, Bauerngarten, Wald und Wiese ihr „Arbeitsparadies“, das sie mit drei Windhunden, zwei Katzen und 24 Hühnern teilen.

Schwerpunkt in den ersten Monaten war das Schaffen von Infrastruktur: Gemüse- und Blumengarten, Blumenwiese und Teichanlage sind künftige Wohlfühlorte für die Besucher und für sie selbst. Den ehemaligen Holzunterstand haben Silvia und Hans Maassen zur Outdoor-Küche umgebaut. Mitten im Grünen entstand ein Spa-Bereich – mit Infra-Rot-Sauna, Infinity-Pool und Außendusche: Wellness unter Obstbäumen.

Vor zwei Wochen legten sie den „Grundstein“ für das erste exklusive Baumhaus. Nicht mit schwerem Gerät, sondern per Flaschenzug balancieren sie die Balken an die ihnen zugedachten Standorte. „Wir sind für ,old-school‘ “, sagt Hans Maassen lachend. Unter dem Motto „Safety first“ meistert der 55-Jährige das Gros der Holzarbeiten selbst: Freizeit, Urlaub und Wochenende sind für den Key-Account-Manager bis auf Weiteres verplant. Ergänzende Bauleistungen hat er an örtliche Handwerksfirmen vergeben.

Im Oktober könnten die ersten Gäste kommen

Angepasst an den Baumbestand sollen vier Baumhäuser von 20 bis 30 Quadratmeter Grundfläche entstehen. Sie befinden sich in unmittelbarer Nähe, sind aber so ausgerichtet, dass die Terrassen von den jeweiligen Nachbarn nicht eingesehen werden können. Die aufwendig isolierten, mit Holz-Speicherofen ausgestatteten Bauten sind ganzjährig bewohnbar. „Wir setzen auf Qualität“, sagt Silvia Maassen: „Das werden Baumhäuser ‚de luxe‘, aber ohne Halligalli und Animation im klassischen Sinn.“ Auch Hundebesitzer sind übrigens willkommen. Das 23 000 Quadratmeter große, eingezäunte Gelände biete alle Möglichkeiten.

Die Siedenburger Samtgemeindeverwaltung habe das Genehmigungsverfahren positiv begleitet. „Wir sind hier sehr gut aufgenommen worden. Nicht nur von der Nachbarschaft, auch von den Behörden“, umstreichen die Eheleute. Schon im Oktober könnten die ersten Gäste kommen. Silvia Maassen, die ein bewegtes Berufsleben in verschiedenen Branchen hinter sich hat, freut sich auf ihre neue Berufung. Mittelfristig will sie in der Baumhaus-Herberge vier Arbeitsplätze schaffen. Für Gäste mit Höhenangst bauen die Eheleute eine Ferienwohnung aus („Wir haben immer mehrere Baustellen gleichzeitig!“).

Daran, dass ihr Konzept ankommt, haben die Maassens keine Zweifel. „Diese Art von Urlaub liegt im Trend, Baumhaushotels sind Wochen im Voraus ausgebucht.“ 2 500 beziehungsweise 3 000 wöchentliche Klicks auf der vor zwei Wochen eingerichteten Facebook-Seite sprechen für sich. Silvia und Hans Maassen sind dankbar, dass sie ein himmlisches Stück Erde gestalten dürfen. Ideen hierfür haben sie ohne Ende. Silvia Maassen: „Sie reichen für mindestens 500 Jahre.“