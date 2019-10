B 214: Ab November Vollsperrung

Borstel – Im Sulinger Land werden zurzeit diverse Straßenbaumaßnahmen durchgeführt. In Kürze wird eine weitere Baustelle vorübergehend Verkehrsbehinderungen nach sich ziehen: Die lange geplante Sanierung der Ortsdurchfahrt Borstel zwischen Bockhop und Sieden beginnt Anfang / Mitte November.

„Die Bundesstraße wird in diesem Bereich voll gesperrt, der Verkehr wird weiträumig umgeleitet“, teilte Fachdienstleiter Volker Töllner (Landkreis Diepholz, Straßenverkehrswesen) mit.

Aus Richtung Nienburg wird eine Strecke über die Bundesstraße 6 (Asendorf) und die Landesstraße L 352 (Graue – Harbergen – Siedenburg) ausgewiesen. Der Verkehr wird in Maasen wieder auf die B 214 in Richtung Diepholz geführt.

Von Sulingen in Richtung Nienburg verläuft die Umleitung über die B 61 nach Kirchdorf, von dort über die L 349 in Richtung Steyerberg und über Pennigsehl zurück an die Bundesstraße 214. „Auf diese Weise ergibt sich wenig Begegnungsverkehr. Das hat sich bewährt“, sagt Volker Töllner.

Die Verkehrsbehörde sei bemüht, die Arbeiten in möglichst kurzer Zeit durchzuführen, um die Nebenstrecken nicht unnötig zu belasten. Er rechnet mit einer Dauer von vier bis sechs Wochen.

Laut Mona-Lisa Guzek, Fachbereichsleiterin Bau der Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr im Geschäftsbereich Nienburg, fallen für das Abfräsen und den Neueinbau der Asphaltdeckschicht auf dem 6,4 Kilometer langen SAbschnitt inklusive der Ausbesserung von Schadstellen im Radweg Kosten in Höhe von etwa 830 000 Euro an. Die Kosten trägt der Bund. mks