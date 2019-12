Auto zertrümmert Hauseingang

Heftiger Hustenanfall laut Fahrer Auslöser für Unfall in Siedenburg

+ Den am Wohnhaus entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 15 000 Euro. Foto: Behling

Siedenburg – Zertrümmert wurde die Hauswand im Eingangsbereich eines Wohnhauses an der Vorderstraße in Siedenburg am Donnerstag gegen 12.15 Uhr durch einen Opel Meriva. Dessen 63-jähriger Fahrer aus Hoya kam aus Richtung Maasen, geriet mit seinem Wagen nach rechts auf den Gehweg, überfuhr einen gemauerten Zaunpfeiler und ein Stück Jägerzaun, bevor sein Wagen die Hauswand traf.