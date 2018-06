Kinderbetreuung steht auf der Tagesordnung

Wie die Kinderbetreuung in der Samtgemeinde künftig bezahlt und gestaltet werden soll, diskutiert der zuständige Ausschuss am 12. Juni.

Siedenburg - Neun Punkte umfasst die Tagesordnung, mit der sich die Mitglieder des Jugend-, Sport- und Sozialausschusses der Samtgemeinde Siedenburg am 12. Juni beschäftigen werden. Beginn der öffentlichen Zusammenkunft ist um 18 Uhr im Rittersaal des Amtshauses.

Die Ausschussmitglieder sprechen in öffentlicher Sitzung über die Beteiligung des Landkreises Diepholz an den Kosten der Kinderbetreuung in der Samtgemeinde, die Öffnungszeiten der Kindertageseinrichtungen sowie eine Neufassung der entsprechenden Gebührensatzung.

Beratungen über die Änderung der Rahmenkonzeption für die Erziehung, Bildung und Betreuung im Elementarbereich der Kindertageseinrichtungen in der Samtgemeinde schließen sich an. Die Sitzung endet mit einer Einwohnerfragestunde.