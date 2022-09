Stöbern beim Sonntagspaziergang durch Borstel

Von: Harald Bartels

Auf den Dorfflohmarkt weisen Banner – wie hier präsentiert von Frauke Wiegmann, Stefanie Pache, Sonja Schweers und Corinna Peth (von links) aus dem Kreis der Organisatorinnen – an den Ortseingängen hin. © Bartels

Borstel – Der Dorfflohmarkt in Borstel feiert Premiere: Am Sonntag, 18. September, wird der Ortskern von 11 bis 15 Uhr zur Flaniermeile für Schnäppchenjäger – und das in einem Ausmaß, das die Organisatorinnen selbst überrascht hat.

Seinen Ausgangspunkt hat der Dorfflohmarkt im früheren Kinder-Secondhand-Markt des damaligen Grundschulfördervereins: Bis 2016, als der Schulstandort Borstel geschlossen wurde, hatte der Markt im Frühjahr und im Herbst regen Zulauf. Die Veranstaltung gibt es zwar nicht mehr, aber der Kreis der Organisatorinnen mit Andrea Beckmann, Stefanie Pache, Corinna Peth, Katrin Rosemann, Marita Schierholz, Sonja Schweers und Frauke Wiegmann bestand weiter. „Wir haben uns vor Corona einmal im Monat noch zum Essen getroffen“, verrät Corinna Peth. Dabei sei immer wieder mal gefrotzelt worden, ob man nicht wieder einen Markt veranstalten solle. Stefanie Pache besuche häufig Flohmärkte zwischen Nienburg und Hannover, und von dort habe sie die Idee mitgebracht, einen Straßenflohmarkt zu veranstalten.

Anfangs habe sie an 20 Verkaufsstände gedacht, und in einem Schreiben an die Anwohner im Juli habe man sich 50 Stände als Ziel gesetzt, damit sich der Aufwand lohnt. Diese und weitere Ziele seien aber rasch übertroffen worden – „wir haben jede neue Zahl in unserer WhatsApp-Gruppe gefeiert“, sagt Corinna Peth. Das ursprüngliche Ziel haben die Organisatorinnen längst hinter sich gelassen, denn laut Frauke Wiegmann liegen – Stand Anfang der Woche – bereits mehr als 150 Anmeldungen vor. „Es gibt aber immer noch Platz, und wir haben keinen Anmeldeschluss“, betont sie. Etwa die Hälfte der Händler seien Einwohner, aber es hätten sich auch viele Auswärtige aus dem ganzen Sulinger Land und aus dem angrenzenden Landkreis Nienburg angemeldet.

Unterstützung von örtlichen Vereinen

Unterstützung beim Programm gibt es von den örtlichen Vereinen sowie vom Abiturjahrgang des Gymnasiums Sulingen. Sie sorgen an verschiedenen Stellen für ein buntes gastronomisches Angebot mit Bratwurst, Pommes frites, Nackensteaks, Crêpes, Waffeln, Muffins, Kuchen sowie vegetarischen und veganen Bowls – neben Kaffee und Kaltgetränken. Die Voltigiergruppe des Reit- und Fahrvereins Bockhop ist zudem mit dessen „Tonnenpferd“ vor Ort, um ihren Sport zu zeigen und sich vorzustellen.

Anfangs sei man nur von zwei Straßen ausgegangen, blickt Stefanie Pache zurück, aber „jetzt ist das ein schöner Spaziergang durch den Ort.“ Für den Flohmarkt werden am 18. September von 9 bis 16 Uhr daher die Straßen „Im Wiesengrunde“, „In den Hofgärten“, „Im Dorfe“ und die Schulstraße vollständig gesperrt; der Schulweg ist ab der Einmündung „Am Friedhof“ nicht mehr befahrbar. An diesen Straßen finden sich Flohmarktstände, darüber hinaus auch auf dem Platz an der Kirche, an der Sulinger Straße, im Bereich zwischen der Hesterberger Straße und der Zollhausstraße sowie „In den Schleppen“.

Parkplätze sind ausgeschildert

Große Parkplätze in der Nähe des Ortskerns sind ausgeschildert; für die Anbieter, die ab 9 Uhr ihre Stände aufbauen können, wird es eigene Parkmöglichkeiten geben. Für Besucher sind während des Flohmarkts die Toiletten im Sportheim und im Gemeindehaus zugänglich. Einen Überblick bietet auch der Lageplan, der auf der Internetseite zur Veranstaltung zu finden ist.

Trotz der Größe der Veranstaltung ist der Helferkreis recht klein und beschränkt sich im Wesentlichen auf die Organisatorinnen und ihre Lebenspartner: „Die hatten sechs Jahre Ruhe, jetzt sind sie mal wieder dran“, lacht Sonja Schweers. Durch den Kinder-Secondhand-Markt habe sich eine starke Gemeinschaft gebildet, ergänzt Corinna Peth, und viele Freundschaften seien dabei entstanden. Zudem habe man bei den Vorbereitungen auf die damaligen Erfahrungen zurückgreifen können.

Ob es angesichts der großen Händler-Resonanz eine Wiederholung des Dorfflohmarktes geben wird, hänge vom Zulauf am 18. September ab, sagt sie – „wir sind schon ganz gespannt, wie es wird.“ Aus dem Dorf gebe es schon die ersten Stimmen, die sagen: „Das muss ein festes Datum werden.“