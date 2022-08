„2+1“-Ausbau bei Borstel soll im Herbst 2024 beginnen

Von: Harald Bartels

Überdurchschnittlich hoch ist laut Verkehrszählung mit 21 Prozent der Anteil des Schwerlastverkehrs zwischen Borstel und Berkel auf der Bundesstraße 214. © Bartels

Borstel – Der Ausbau der Bundesstraße 214 zu einer „2+1“-Lösung zwischen Borstel und Berkel ist bereits seit einigen Jahren im Gespräch. Nun hat die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr ein Netzkonzept für die Bundesstraße und die angrenzenden Verkehrsverbindungen vorgelegt, über das der Gemeinderat Borstel in seiner Sitzung am Mittwoch, 24. August, berät.

Bereits im August 2017 hatte die Behörde erstmals eine Informationsveranstaltung zu den Planungen in der Gemeinde abgehalten. Danach soll südlich der bestehenden Bundesstraße zwischen dem Ortsausgang Borstels in Richtung Sulingen und der Einmündung der Kreisstraße 58 eine dritte Fahrspur gebaut werden. Die dann mittlere Fahrspur soll dann wechselseitig auf jeweils rund 800 Meter Länge als Überholspur dienen.

Insgesamt elf solcher „2+1“-Abschnitte, verteilt auf 120 Kilometer Länge der Bundesstraße zwischen den Autobahnanschlüssen der A 1 und der A 7, sollen in den kommenden Jahren eingerichtet werden. Darunter ist östlich von Borstel ein weiterer Abschnitt geplant zwischen der Einmündung der Kreisstraße 29 (Richtung Pennigsehl) bis zur Einmündung in die Bundesstraße 6.

Der rot markierte Streckenabschnitt zeigt den Bereich der Bundesstraße 214, der ausgebaut werden soll. © LGLN

Nach den Informationsveranstaltungen 2017 und im September 2020 seien Anregungen der Anwohner und der Gemeinde Borstel in die Planungen eingearbeitet worden, so Projektbetreuer Axel Sieg von der Straßenbaubehörde. Das betrifft insbesondere die Kreisstraße 59, die den Ortsteil Campen mit der Bundesstraße verbindet. Sie soll nach dem vorliegenden Netzkonzept von der Bundesstraße „abgehängt“ und in eine Gemeindestraße umgewandelt werden. Die bisherige Kreuzung an dieser Stelle soll ersetzt werden durch eine Brücke, die dem Verkehr das Queren der Bundesstraße ermöglicht. So werde sichergestellt, dass die Landwirte auch künftig ihre Flächen nördlich und südlich der Bundesstraße erreichen können, erläutert Sieg. Die Ortsteile Campen, Sieden und Schamwege sollen über einen Ausbau der vorhandenen Straßen weiter erschlossen werden, da auch alle übrigen kreuzenden Straßen „abgehängt“ werden.

Nachdem bereits im April dieses Jahres der Vorentwurf für das Bauvorhaben genehmigt wurde, geht es am Mittwoch um die verbindliche Zustimmung der Gemeinde Borstel zum Netzkonzept. Wenn die vorliege, könne im September oder Oktober der Antrag auf Einleitung des Planfeststellungsverfahrens beim Landkreis Diepholz gestellt werden, kündigt Sieg an. Der Bau mit einem Volumen von rund sieben Millionen Euro könne dann voraussichtlich im Herbst 2024 beginnen, und im Jahr 2025 solle die Straße für den Verkehr freigegeben werden.

Der Gemeinderat Borstel tagt am 24. August im Sportheim in Borstel, Schulstraße 10. Der öffentliche Teil der Sitzung beginnt um 19.30 Uhr.

Der Verkehr in Zahlen Den Bedarf für den „2+1“-Ausbau begründet die Straßenbaubehörde mit den Verkehrszahlen: Eine Verkehrszählung in diesem Abschnitt der Bundesstraße ergab als durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV) zwischen Montag und Sonntag einen Wert von 7 104 Fahrzeugen in 24 Stunden, und 2019 waren es bereits 8 151 Fahrzeuge in 24 Stunden, ermittelt in den Monaten März, Juli und August. Der Anteil des Schwerverkehrs mit 21 Prozent ist laut eines Behördensprechers „überdurchschnittlich hoch“.