Auftakt für acht Tage „Action“

Sportwerbewoche des SV Staffhorst beginnt mit Spiel und Spaß für Kinder

+ Das wird ein Treffer: Die Monster bekommen Tennisbälle als „Futter“. Foto: Behling

Staffhorst – Kinder, die Monstern Tennisbälle ins Maul werfen, durch einen Geschicklichkeitsparcours krabbeln, an Bechern saugen, um Seifenblasenschlangen aus einem Becken zu ziehen oder aus Papptellern Masken basteln, die es dann noch bunt zu verzieren gilt: Lustige Spiele und Aktionen werden den Mädchen und Jungen beim Kinder- und Familientag auf dem Sportplatz in Harbergen geboten, der am Sonntag traditionsgemäß den Auftakt der Sportwerbewoche des SV Staffhorst bildet. Dabei geht es nicht darum, der Schnellste, Treffsicherste oder Geschickteste zu sein, sondern allein um den Spaß: „An jeder Station holt man sich einen Stempel, am Ende gibt es Medaillen und kleine Preise“, erklärt Kathleen Rust, die das bunte Treiben organisiert hat. Darum, jeweils Kopf, Bauch und Beine richtig zu „montieren“ – etwa von einem Polizisten – geht es beim Kartonstapeln und mit „Hopse“, dem Hüpfspiel auf mit Kreide auf dem Boden markierten Feldern, hat Kathleen Rust auch einen „Klassiker“ im Programm. „Außer Konkurrenz“ stehen Fußball-Minigolf-Stationen und eine große Hüpfburg bereit. Was genau „FUNino“ ist, demonstrieren die G-Jugend-Fußballer den Besuchern am Sonntag: Dreierteams kicken auf einem kleinen Feld jeweils auf zwei Tore und immer, wenn ein Tor gefallen ist, gibt es Auswechslungen, „so bekommt jeder Spielanteile“, nennt Johann Falldorf, Vorsitzender des SV Staffhorst, einen Pluspunkt der originellen Fußball-Variante.