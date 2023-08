Aufräumen in luftiger Höhe für den „HomeRun“ in Mellinghausen

Von: Harald Bartels

Teilen

Gesichert durch Seile arbeitet Nils Freudenthal in der Baumkrone. © Bartels

Mellinghausen – Für den fünften „HomeRun“, der am Samstag, 2. September, im Rahmen der Sportwerbewoche des TSV Mellinghausen ausgetragen wird, laufen längst die Vorbereitungen auf der Crosslauf-Strecke. In diesem Jahr kommt eine besondere Maßnahme hinzu: Das Team von „Tree Shepherd“ aus Bassum ist mit Kletterausrüstung unterwegs in den Baumkronen entlang der Strecke, um Totholz zu entfernen.

„Wir wollen das Risiko minimieren“, sagt Petra van den Boom aus dem elfköpfigen Organisationsteam des „HomeRuns“. Völlige Sicherheit gebe es im Wald nie, aber „wir wollen die Strecke so sicher wie möglich machen.“ Das gilt nicht nur für den Veranstaltungstag, sondern das ganze Jahr über, weil die Hindernisse auch gerne von Kindern als Spielgeräte genutzt werden. Zugleich soll der erstmalige Einsatz der Baumpfleger auch dazu dienen, den gemeindeeigenen Wald zu erhalten, denn „das ist ein superschönes Erholungsgebiet.“

Für die beiden Kletterer von „Tree Shepherd“ rechnet der Verein grob mit 1 000 Euro pro Einsatztag. Möglich ist das laut Petra van den Boom nur dank der finanziellen Unterstützung durch heimische und auswärtige Unternehmen. „Im nächsten Jahr wollen wir sie noch einmal engagieren, um mehr Licht im Wald zu schaffen“, kündigt sie an.

In der Baumkrone arbeitet Nils Freudenthal am Baum, beobachtet von seinem Kollegen Lennart Specketer und Petra van den Boom vom „HomeRun“-Team. © Bartels

Der weist laut Lennart Specketer einen „sehr schönen Mischbestand“ auf. Der studierte Holzingenieur gründete das Unternehmen im Februar 2021 vorrangig, weil er bei seinem vorigen Arbeitgeber in der Holzverarbeitung nicht so arbeiten konnte, wie es seinen eigenen Ansprüchen entsprach, erläutert er. Beschränkte sich das Unternehmen zunächst alleine auf die Baumpflege, kam später der Bau von Spielgeräten und Möbel hinzu, um das bei der Pflege anfallende Holz auch verwerten zu können.

Bei der Baumpflege gibt es laut Lennart Specketer „ganz verschiedene Qualitäten“, weil es kein geschützter Ausbildungsberuf ist. Totholz kann aus ganz unterschiedlichen Gründen entstehen, beispielsweise aufgrund einer Erkrankung des Baumes oder weil Äste zu wenig Licht abbekommen, weiß er: „Die Baumbiologie gibt vor, wie der Baum zu pflegen ist.“ Dabei ist das Klettern in die Baumkrone anstelle der Arbeit mit einem Hubsteiger die schonendste Art der Pflege – für den Baum ebenso wie für den Boden, der nicht durch schwere Maschinen verdichtet wird. Aber vor allem: „Das Reinklettern macht einfach Spaß“, sagt Lennart Specketer mit einem Lachen.

Dem Spaß gingen für ihn und seine Mitarbeiter jedoch unterschiedliche Fortbildungen voran. Vor allem für das berufliche Seilklettern, aber auch für den Umgang mit Hubsteigern oder Kettensägen. Für die Arbeit am Baum bevorzugt er jedoch, wie seine Kollegen, eine japanische Handsäge, denn „damit ist der Eingriff für den Baum nicht so schwerwiegend und die Wunde schließt sich schneller.“

Sportwerbewoche des TSV Mellinghausen vom 1. bis 3. September Ein abwechslungsreiches Programm haben die Verantwortlichen des TSV Mellinghausen zusammengetragen für die Sportwerbewoche des Vereins vom 1. bis 3. September.

Den Auftakt am Freitag, 1. September, bildet ein Volleyballturnier auf dem Rasen für Vereins- und Hobbymannschaften. Teams mit wenigstens vier Mitgliedern können sich noch bis zum 27. August anmelden bei Ulrike Schnier (Tel. 0151 / 18 16 88 12; E-Mail: ulrike.schnier@posteo.de) oder Birgit Menkens (Tel. 0152 / 04 08 95 88; E-Mail: birgit.menkens@web.de). Zeitgleich beginnt am Sportplatz das „Mammut-Wurf“ genannte Zielwerfen mit dem Speer. Der Samstag, 2. September, steht im Zeichen des 5. „HomeRuns“. Dieser Crosslauf bietet auf einer 2,5 Kilometer langen Strecke mehr als zehn Hindernisse. Gelaufen wird in den Altersgruppen Kinder (Jahrgänge 2013 bis 2010), Jugendliche (Jahrgänge 2009 und 2008) sowie Erwachsene (ab Jahrgang 2007). Kinder legen zwei Runden zurück; für Jugendliche und Erwachsene sind drei Runden vorgesehen. Für alle Gruppen gilt: Die langsamste Runde wird nicht gewertet. Gestartet wird in der Zeit von 14 bis 16 Uhr jeweils zur vollen Stunde, die Siegerehrung ist für 17 Uhr vorgesehen. Teilnehmen können sowohl Einzelstarter als auch Gruppen, wobei nicht die Zeit, sondern das Bewältigen der Strecke im Vordergrund steht. Eine Online-Anmeldung vorab ist möglich bis zum 31. August, nachmelden können sich Starter bis eine Stunde vor dem Start gegen eine Gebühr von fünf Euro. Um 17 Uhr beginnt zudem ein Steeldartturnier auf dem Zelt. Anmeldungen sind bis zum 31. August möglich per E-Mail an dcsmellinghausen@gmail.com; die Startgebühr beträgt fünf Euro. Sonntag, 3. September, ist der „Fußballtag“: Um 11 Uhr treten die D-Junioren JSG SBS Kickers I gegen JSG SBS Kickers II gegeneinander an, bevor um 13 Uhr die 2. Herren des TSV Mellinghausen die SG Wehrbleck / Lessen / Varrel II empfängt. Zum Abschluss treffen die 1. Herren des TSV Mellinghausen auf den TSV Weyhe-Lahausen II.