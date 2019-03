Unterhaltungs- und Landschaftspflegeverband Große Aue muss Beitrag anheben

Mellinghausen – Einige der Wasserwege in der Region haben die Mitarbeiter des Unterhaltungs- und Landschaftspflegeverbands Große Aue (ULV) im Blick. Und so ist die Haushaltssitzung eine wichtige – hier geht es um die Gelder für künftige Projekte.

Die jüngste Sitzung leitete Verbandsvorsteher Heinrich Nuttelmann im Hotel Märtens in Mellinghausen. Nach Angaben von Geschäftsführer Rainer Ausborn gelte die bundesweite Wetterauswertung für das Jahr 2018 auch für das Verbandsgebiet – es sei das wärmste, sonnigste und eines der niederschlagsärmsten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnung 1881 gewesen. „Das führte selbst in den überörtlich bedeutsamen Gewässern der II. Ordnung zum Trockenfallen und zu massiven Verschiebungen der Gewässervegetation.“

Umgesetzt wurde ein Projekt in Eigenregie des Verbandes an der Kleinen Aue, im Rahmen der Gewässerallianz Niedersachsen in Zusammenarbeit mit der Kreisgruppe Diepholz des BUND und der Bingo-Stiftung: eine Renaturierung mit einer umfangreichen Ersatzaue sowie zahlreichen Strukturelementen. An der Siede sei ein weiterer Sohlabsturz mit Mitteln der EU und des Landes Niedersachsen durchgängig für Fische und aquatische Kleinlebewesen gemacht. Heinrich Nuttelmann: „Beide Projekte konnten als sehr gelungen bewertet werden.“

Im Mai 2018 sei die neue Stelle eines Technikers besetzt worden. Auch ein neuer Mitarbeiter für die Kolonne Uchte wurde gefunden. Der langjährige Werkstattleiter Fritz Niemann wurde in den Ruhestand entlassen. Rainer Ausborn: „Wir freuen uns, dass er als Fachkraft für Arbeitssicherheit erhalten bleibt."

Die Jahresrechnung stellte Kassenverwalter Jens Spreen vor. Der Entwurf des Haushaltsplans 2019 sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von rund 2,8 Millionen Euro vor. Geschäftsführer Rainer Ausborn erläuterte die veränderten Rahmenbedingungen der Arbeit des Verbandes. Gewässerunterhaltung sei ein immer komplexerer Vorgang geworden. Art und Weise, Umfang, Zeitraum und Auswahl sowie Anwendung geeigneter Maschinen und Geräte seien das Ergebnis eines intensiven Abwägungs- und Abstimmungsprozesses, bei dem zum Teil sehr unterschiedliche Ansprüche aus Wasserwirtschaft, Natur- und Artenschutz sowie der Nutzung der Kulturlandschaft ausgewogen berücksichtigt werden müssten. Dies setze eine entsprechende Ausstattung des Verbandes voraus. Der habe in den letzten beiden Jahrzehnten stetig neue Aufgaben angenommen. In diesem Jahr sei, auch wegen unzureichender Rücklagen im Verhältnis zu den Aufgaben, eine Anhebung der Beiträge auf 13 Euro / Hektar notwendig. Der Haushaltsplan 2019 wurde einstimmig verabschiedet.

Verbandsingenieur Sascha Nolte stellte die beiden größten Gewässerentwicklungsmaßnahmen 2019 vor. Auf Flächen des Landes Niedersachsen an der Großen Aue in Sarninghausen werde eine Auenlandschaft mit regelmäßiger Vernässung, natürlicher Vegetation und einer Altarmstruktur entstehen. Außerdem werde in Siedenburg ein weiterer Sohlabsturz der Siede zu einer Sohlgleite (Raugerinne mit Beckenstruktur) umgebaut. Die Förderung durch N-Bank und EU belaufe sich auf 90 Prozent der Kosten. Sascha Nolte: „Dann bleibt von den großen Bauwerken in der Siede nur noch das Mündungsbauwerk umzugestalten.“

Insgesamt belaufe sich der Bauhaushalt auf rund 630 000 Euro. Rainer Ausborn: „Wir sind darauf angewiesen, dass die zugesagten Fördermittel größtenteils 2019 wieder zurückfließen. Sonst wird es eng.“