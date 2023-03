Anwohner stellen mit Hilfe vom Nabu Krötenfangzaun in Maasen auf

Von: Harald Bartels

Am Krötenfangzaun: Renate Schumacher, Regina Dahnken, Johanna Pinkas und Sebastian Klare (von links). © Bartels

Maasen / Mellinghausen – Eine Premiere für die Samtgemeinde Siedenburg: Erstmals wurde an der Maaser Straße in Maasen-Huckstedt ein Krötenfangzaun aufgestellt.

Den Anstoß dazu gab Regina Dahnken, die in der Nähe in Mellinghausen wohnt. 2022 sammelte sie morgens und abends Tiere von der Fahrbahn, nachdem ihr die Vielzahl überfahrener Amphibien auf der viel genutzten Straße aufgefallen war. Angesichts des Verkehrs in dem Bereich, in dem Tempo 100 zulässig ist, war ihr das jedoch zu unsicher, und so bat sie Johanna Pinkas, Vorsitzende des Nabu-Ortsvereins Sulingen, um Hilfe bei der Tierrettung.

Weil ihr Ortsverein noch nie mit einer solchen Anfrage zu tun hatte, suchte Pinkas Rat beim Nabu in Syke: Dort stellte man ihr einige Rollen gebrauchten Fangzauns kostenlos zur Verfügung.

In der vergangenen Woche stellten Regina Dahnken, Renate Schumacher und Johanna Pinkas den Fangzaun auf etwa 150 Metern Länge, zwischen dem Eschbach und der Einmündung der Schamweger Straße, auf und gruben mehrere Sammeleimer ein. Diese Eimer kontrolliert Regina Dahnken nun täglich nach Sonnenaufgang und nach Einbruch der Dunkelheit. Voraussichtlich für fünf Wochen sollen Zaun und Eimer im Einsatz bleiben.

Eine der Kröten, die bereits in einem der Eimer am Fangzaun „gelandet“ sind. © Johanna Pinkas

Etwa 50 Tiere hat sie bisher gesammelt, berichtet Regina Dahnken, allesamt Erdkröten. Zum Teil fischt sie die Tiere „im Doppelpack“ aus dem Eimer, wenn die kleineren Männchen zur Paarung die größeren Weibchen fest umklammern – und sich auch durch das Einsammeln nicht stören lassen.

„Das Rätsel, woher die Kröten kommen, ist noch nicht gelöst“, sagt Johanna Pinkas. Die Kröten überwintern ihren Erkenntnissen nach in lockerer Erde unter Bäumen oder Büschen. Zur Eiablage suchen sie im Frühjahr ein nahes Gewässer auf. Das Ziel der hiesigen Kröten sind mutmaßlich ehemalige Fischteiche in der Nähe des Eschbachs. Im Herbst, wenn die Amphibien zu ihren Winterquartieren zurückkehren, ist kein Zaun nötig: Die Tiere sind dann nicht mehr so „abgelenkt“, und ihre Wanderung erstreckt sich über einen längeren Zeitraum, erläutert Johanna Pinkas.

„Das ist eine gute Sache“, findet Mellinghausens Bürgermeister Sebastian Klare. Natur- und Artenschutz werden immer größer geschrieben, sagt er, und weil sich die Gebiete, in denen die Kröten verstärkt wandern, gut eingrenzen lassen, sind die Zäune nur punktuell erforderlich.

Auch im kommenden Jahr soll wieder ein Fangzaun aufgestellt werden, kündigt Regina Dahnken an, aber dann soll die Aktion mit etwas mehr Vorlauf geplant werden, um mehr Helfer organisieren zu können: „Das Eingraben war ganz schön anstrengend!“