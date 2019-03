Anker und Geschichtsbuch

Mellinghausen – 38 Jahre lang hatte Karl Fischer die Vereinsfinanzen der Soldatenkameradschaft Mellinghausen geführt. Doch damit ist jetzt Schluss. Schon im Vorfeld der Jahreshauptversammlung im Hotel und Gesellschaftshaus Märtens hatte er angekündigt, nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung zu stehen. „Als Nachfolger bis zur nächsten Vorstandswahl konnte Dr. Rudolf Knippenberg gewonnen werden, der einstimmig gewählt wurde“, meldet Vorsitzender Joachim Horstmann als Ergebnis der Versammlung.

Karl Fischer habe, „wie kaum ein anderer, unsere Kameradschaft mit viel Herzblut und Tatkraft geprägt“ sagte Horstmann in der Laudatio. Fischer habe viele Vorstandsmitglieder kommen und gehen gesehen. Gerade deshalb sei er auch ein Anker und wandelndes Geschichtsbuch des Vorstandsteams gewesen.

Fischers Engagement als Kassenwart und Schriftführer für die Kameradschaft würdigte der Vorstand mit einer Dankurkunde und einem Präsent.

Dem Jahresbericht des Vorsitzenden folgten der des scheidenden Kassenwartes und der der Rechnungsprüfer.

Die Höhe der Beiträge bleibe wegen der guten Kassenlage unangetastet, heißt es seitens der Kameradschaft. Der Verein zähle aktuell 61 Mitglieder, unter ihnen 19 Ehrenmitglieder im Alter von über 80 Jahren.

Für 2019 plane die Soldatenkameradschaft laut Horstmann neben der Teilnahme an der Abfallsammelaktion der Gemeinde die am Dorfpokalschießen und am Volkstrauertag. Für den 6. Juli sei eine Tagesfahrt nach Hameln mit Weserflussfahrt vorgesehen. Vom 19. bis 23. September steht ein Wochenendtrip an den Gardasee auf dem Programm.

Interessenten für beide Reisen, auch Nichtmitglieder, könnten sich bei Horst Hartmann noch bis zum 22. März anmelden.