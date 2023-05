„Anbaden“ im Siedenburger Freibad am 21. Mai bei freiem Eintritt

Von: Martina Kurth-Schumacher

Teilen

Testen die Wassertemperatur nicht nur per Thermometer: Bosse Feldmann, Christian Fortkamp und Rainer Ahrens (von links). © Kurth-Schumacher

Siedenburg – Die Probe aufs Exempel machen Anfang der Woche Schwimmmeister Christian Fortkamp, Samtgemeindebürgermeister Rainer Ahrens und Schulpraktikant Bosse Feldmann: Zwei Wochen nach Befüllung des Beckens betrug die Wassertemperatur im Siedenburger Freibad 23 Grad, bis zum Saisonstart soll sie auf „mindestens 26 Grad“ ansteigen. Der offizielle Anbadetermin ist Sonntag, 21. Mai. Der Eintritt ist an diesem Tag frei.

Mitte März hatten die Vorbereitungen für die Freibadsaison begonnen. Neben kleineren Reparaturarbeiten stand in diesem Jahr der Anstrich des Beckens an, in den nächsten Tagen soll am Beckenrand ein Schuppen für Gerätschaften aufgebaut werden. Wenn die abschließenden Arbeiten an den Außenanlagen erfolgt sind, ist die To-do-Liste abgearbeitet.

Laut Christian Fortkamp warten allein 30 Kinder auf einen Schwimmkursus. Und rund 100 Badegäste stehen virtuell Schlange für Aqua-Fitness: „Wir haben in diesem Jahr fünf Kurse eingerichtet, nur noch einige wenige Plätze sind mittwochs frei.“ Mittwochs geht es um ab 20 Uhr los; eine Neuerung: Die Mittagskurse beginnen künftig um 13 Uhr. Wieder aufgelegt werden die Pavillonvermietung sowie passgenaue Angebote für Kindergeburtstage.

Trotz der Unterstützung der Rettungsschwimmer Patrick Fortkamp und Manuela Steinbeck gibt es zu Beginn der Saison Beschränkungen der üblichen Öffnungszeiten. Neu ist etwa die einstündige Mittagspause an Sonntagen zwischen 12 und 13 Uhr. Das Angebot für Frühschwimmer – im vergangenen Jahr fanden sich 30 bis 40 Badegäste in den frühen Morgenstunden ein – entfällt aktuell. „Wir gehen davon aus, dass unsere Kollegin Elke Klein Mitte Juli wieder im Dienst ist, dann werden wir die Zeiten erweitern“, kündigt Schwimmmeister Christian Fortkamp an.

Die Eintrittspreise wurden nicht erhöht. Erwachsene zahlen für eine Tageskarte drei Euro, Kinder und Jugendliche 1,50 Euro. Eine Familien-Tageskarte (zwei Erwachsene, drei Kinder) kostet acht Euro. Vergünstigungen gibt es in Form von Zehnerkarten und Saisonkarten. Neu ist die Regelung, dass die Kombikarte für Freibad und Hallenbad („Aquaris“ in Borstel) ab Ausstellungsdatum ein Jahr gültig ist. Saisonkarten sind am kommenden Sonntag bei Heike Lüdeke an der Kasse erhältlich.

Familie Alp betreibt auch in diesem Sommer den Kiosk. Das Freibad-Team hofft auf eine ähnlich gute Saison wie 2022 mit mehr als 20 000 Gästen, ein absoluter Rekord. Ab kommender Woche hat das Bad montags bis donnerstags von 14 bis 20 Uhr, freitags und samstags von 14 bis 19 Uhr geöffnet; sonntags sind Gäste von 10 bis 12 und von 13 bis 19 Uhr willkommen. In Planung seien Abendschwimmen und Fischerstechen, sagt Christian Fortkamp. Die Termine stehen noch nicht fest.