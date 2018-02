„Ambulante Pflege DRK Siedenburg“ in Mellinghausen angekommen

In ehemaliger Schule

+ © Kurth-Schumacher Besuch in den neuen Räumen der „Ambulanten Pflege DRK Siedenburg“ in Mellinghausen: Rainer Ahrens mit Brigitte Schwarz und Olga Stubbemann. © Kurth-Schumacher

Siedenburg - Die „Ambulante Pflege DRK Siedenburg“ hat ihren Standort in der ehemaligen Grundschule in Mellinghausen bezogen. „Wir fühlen uns wohl in unserem neuen Domizil“, unterstreicht Pflegedienstleiterin Brigitte Schwarz. Am 21. Januar waren die Mitarbeiterinnen mit Unterstützung der DRK Bereitschaft Siedenburg umgezogen.