Acht Bands bei „Buddy’s Revival Festival“ in Ohlendorf

+ © Bartels Das Festivalbanner ist schon bereit: Jens Köroska, Ulla Wolf und Felix Wolf (von links) präsentieren das erste Exemplar in Ohlendorf. © Bartels

Mellinghausen – Das Banner ist bereit: Es weist hin auf die diesjährige Auflage von „Buddy’s Revival Festival“, veranstaltet vom Verein „Music Club Ohlendorf“ am 16. und 17. Juni in Mellinghausen. Auf dem Hof von Familie Wolf am Schlattweg in Mellinghausen-Ohlendorf treten an beiden Tagen acht Bands unter dem Motto „umsonst und draußen“ auf.

Den Lageplan für die Veranstaltung hat Felix Wolf, Vorsitzender des Vereins, bereits im Kopf: Die Bühne erhält ihren gewohnten Platz am Gartenzaun im rückwärtigen Teil des Geländes, der Getränkeausschank wird unter dem großen Walnussbaum platziert, daneben finden eine Bratwurstbude und ein Zelt mit Bestuhlung ihren Platz. Die Wiese am namensgebenden Schlatt dient erneut als Fläche zum Parken und Campen für die Besucher.

Für die beiden Tage sind mit „Olli & die Praktikanten“, „Joy5“, „Iceman’s Bruder Band“, „Dusty Darren Band“ und „Angrivarii“ fünf Gruppen dabei, die bereits im Vorjahr hier zu erleben waren. Das ist aber nicht ungewöhnlich, findet Felix Wolf: „Die Bands, die schon mal hier waren, wollen wegen der familiären Atmosphäre gerne wiederkommen.“ Allerdings achtet der Vereinsvorstand, zu dem als zweiter Vorsitzender Jens Köroska, Ulla Wolf als Kassenwartin und Konrad Wolf als Schriftführer gehören, darauf, dass die Gruppen maximal zwei Mal nacheinander in Ohlendorf zu Gast sind.

Entsprechend gibt es drei Neuzugänge: „Beltane“ aus Wilhelmshaven spielen Irish und Celtic Folk und „Audiofieber“ aus Bremen kommen mit Bluesrock. Der dritte Neuzugang ist eigentlich keiner, denn, wie Felix Wolf verrät, setzt sich die gerade erst gegründete Formation „Shoemaker’s Black Horse“ zusammen aus Mitgliedern von zwei Bands, die in den Vorjahren schon beim Festival auftraten.

Mittelalterclub schlägt ein Heerlager auf

Eine Besonderheit gibt es in diesem Jahr: Der Mittelalterclub „Drachenbanner“ aus Pennigsehl bietet an beiden Tagen ein Nachmittagsprogramm in Form eines mittelalterlichen Heerlagers. Es ist an beiden Tagen von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Um 18.30 Uhr beginnt das Programm auf der Bühne, und im Anschluss versorgt Jens Köroska die „After-Show-Party“ als DJ mit Musik nach Wunsch.

„Jede Band spielt ,für den Hut‘ “, erläutert Jens Köroska, das habe immer gut funktioniert. Die Hauptarbeit bei der Organisation liegt ihm zufolge bei Felix Wolf, aber alles wird im Vorstand abgesprochen. Ziel bei der Bandauswahl ist, dass viele Genres vertreten sind – und nach Möglichkeit auch eine Nachwuchsband aus der Region. „Für jeden soll etwas dabei sein“, bekräftigt Ulla Wolf, „für Kinder ebenso wie für Ältere.“ „Wir sind eins der wenigen Festivals, das drei Generationen gleichzeitig dabei hat“, ergänzt Felix Wolf, „es ist eine Familienveranstaltung.“ Zwar habe es schon Besucher aus Hamburg gegeben, aber der überwiegende Teil des Publikums komme aus dem Sulinger Land. „Das wollen wir auch so beibehalten“, betont Jens Köroska, „wir können hier keine 1 000 Leute lassen.“

Zuwachs ist hingegen willkommen an ehrenamtlichen Helfern und Mitgliedern. Interessierte dürfen sich gern an Felix Wolf (Tel. 01 73 / 5 91 99 52; E-Mail: ohlendorfmusic@gmx.de) wenden.