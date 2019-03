Zum Abschluss volles Haus

Den Auftakt der Bach-Tage in der altehrwürdigen Feldsteinkirche in Borstel gestalteten die Sängerinnen und Sänger der Gesangsgruppe „Chorwurm“. Fotos: KURTH-sCHUMACHER

Borstel - Von Martina Kurth-schumacher. „Wir haben ein wunderschönes Eckchen des Landkreises kennengelernt“, sagte Sebastian Lauckner (Kreismusikschule) am Ende des dritten Bach-Konzerts in der Kirche St. Nicolai: „Borstel kann sich stolz einreihen in die Riege der Städte wie Halle, Rostock, Leipzig, Aachen oder Würzburg, die mit Bachtagen werben.“

Der Erfolg gab den Ideengebern recht: Sie hatten mit 120 Besuchern auch zum Abschlusskonzert am Montag „volles Haus“ zu verzeichnen. Den Auftakt machten die Sängerinnen und Sänger der Gesangsgruppe „Chorwurm“ (Kreismusikschule) unter der Leitung von Sabine Kanitz mit dem Kanon „Ich will den Herrn loben“ von Georg Philipp Telemann und dem Choral „Herzlich lieb hab‘ ich dich, o Herr“ von Johann Sebastian Bach.

Ein Stück, das der Chor am Ende des Konzerts noch einmal als Zugabe gewährte, war das swingende Vokal-Arrangement von Henry O. Millsby (*1956) nach einem Klavierstück von Leopold Mozart. Dieser hatte die Bourrée für seinen Sohn Wolfgang Amadeus komponiert. Im Verlauf des Programms setzte das Bremer Duo Schöwing-Rößler musikalische Akzente. Der Pianist Jens Schöwing (*1960) bearbeitet seit 2006 Bachwerke im Stil des Jazz; die Klarinettistin Barbara Rößler-Schöwing (* 1964), ursprünglich verortet in der klassischen Musik, begleitete ihn an verschiedenen Holzblasinstrumenten. Die disharmonisch anmutenden Jazzklänge ließen den Choral „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ oder Courante und Bourrée aus der Cello-Suite von Johann Sebastian Bach in neuem Licht erscheinen – mit nicht minderer Strahlkraft als die Originalversion.

Ein Ohrenschmaus war auch die fast tanzbar zu nennende Schöwing-Rößler-Interpretation von Aria und Variation Nr. 1 aus den Goldberg-Variationen, laut Schöwing eine Auftragskomposition von Johann Sebastian Bach für den an Schlaflosigkeit leidenden Grafen Hermann Carl von Keyserlingk.

Der gemeinsame Auftritt von Instrumentalisten und Chor, der sich im Laufe des Abends in puncto Sicherheit und Geschlossenheit steigerte, war eine Premiere.

Die Vokal- und Instrumentalbesetzung, etwa bei der Bourrée aus der Lautensuite e-moll (Johann Sebastian Bach) mit Klavier- und Bassklarinettenbegleitung oder dem Choral „Jesus bleibet meine Freude“ mit Sebastian Lauckner an der Querflöte waren Erlebnisse für alle Sinne.

Tobias May, Pastor der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Borstel, neben Sebastian Lauckner Initiator des Projekts, hatte eingangs den Wunsch geäußert, die Besucher mögen sich von der Musik inspirieren lassen und neue Perspektiven mit in ihren Alltag nehmen. Der lang anhaltende Schlussapplaus des Publikums und die durchweg positiven Rückmeldungen zeigten, dass das gelungen ist – „Rückenwind“ für die Organisatoren: Sie kündigten an, die Bachtage in zwei Jahren neu aufzulegen.