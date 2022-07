Abschied in Borstel: „Da geht ein Stück Kindergarten“

Abschied

+ © Bartels Zum Abschied von Elke Böttcher (Zweite von links) gab es Blumen und Dankesworte von Katrin Rosemann, Rainer Ahrens und Holger Schulz. © Bartels

Borstel – Einen feierlichen Abschied erhielt Elke Böttcher am Freitag im Kindergarten Borstel: Nach 41 Jahren verlässt sie die Einrichtung und tritt ihren Ruhestand an.

Er sei traurig, dass sie gehe, aber er freue sich auch, dass er sie verabschieden dürfe, denn: „Wir haben beide eine besondere Verbindung zur Samtgemeinde“, sagte Samtgemeindebürgermeister Rainer Ahrens. Die heute 63-Jährige hatte bereits 1975 ein Vorpraktikum in einem Nienburger Kindergarten begonnen, von 1976 bis 1979 eine Ausbildung zur Erzieherin absolviert. Anschließend war sie im Stephansstift in Borstel tätig, wechselte im Mai 1981 in den Kindergarten Borstel, dessen stellvertretende Leiterin sie 1993 wurde. „Du müsstest eigentlich jede Woche einen Blumenstrauß von jemandem aus der Gemeinde bekommen, damit du nichts über dessen Kindergartenzeit verrätst“, sagte Ahrens schmunzelnd, denn so viele Einwohner – und ihre Kinder – habe sie betreut. Ein besonderes Highlight sei sicher der Umbau der früheren Grundschule zum Kindergarten gewesen, bei dem sie mitgewirkt habe.

In den 41 Jahren habe es im Kindergarten einen riesigen Wandel gegeben: Die Ansprüche und die Erwartungen seien gestiegen, aber die Eltern seien nicht einfacher geworden. Böttcher sei aber immer da gewesen für die Belange der Kinder und der Eltern und habe sich auch in ihrer Freizeit für „ihre“ Kinder eingesetzt. Bodenständig und selbstbewusst, klar und deutlich habe sie eine Richtung vertreten, und bereits zu ihrem Dienstjubiläum 2006 habe die damalige Kindergartenleiterin Helga Jüttner gesagt: „Wenn Elke nicht da ist, fehlt uns was“, zitierte Ahrens aus einem Zeitungsartikel. Er verliere mit ihrem Ruhestand eine ganz besondere Mitarbeiterin und Kollegin, aber er hoffe, dass der Kindergarten weiter bei ihr anrufen dürfe, wenn es Bedarf gibt.

+ Zusammen mit Elke Böttcher verlassen (von links) Milan, Ilvie und Mieke aus der Eulengruppe den Kindergarten – sie wechseln allerdings in die Grundschule. © Bartels, Harald

Für den Personalrat drückte Holger Schulz den Dank der Kollegen aus, und Kindergartenleiterin Katrin Rosemann stellte fest: „Da geht ein Stück Kindergarten.“

Obwohl ihr Ruhestand erst am 1. September beginnt, war Elke Böttcher am Freitag zum letzten Mal an ihrer Wirkungsstätte. Bereits zwei Wochen zuvor hatten sich Kollegen, Eltern und ehemalige Schützlinge eine ganz besondere Abschiedsfeier für sie ausgedacht: Eine Radtour führte vorbei an diversen Stationen ihres Berufslebens in der Gemeinde, angefangen beim Stephansstift über häufige Ziele für Kindergartenausflüge wie den Wald oder das Storchennest bis hin zu den beiden Kindergartenstandorten ihrer beruflichen Laufbahn in Borstel.