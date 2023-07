„Abendpicknick tohoope“ ist für den 12. August in Brake geplant

Von: Martina Kurth-Schumacher

„Wiehnachten tohoope“ an der Johannes-der-Täufer-Kirche war 2022 der erste Streich – ein Abendpicknick in Brake ist die nächste Gemeinschaftsaktion. © Kropf

Mellinghausen – Die Gemeinden Maasen und Mellinghausen mit den Ortsteilen Ohlendorf und Brake sollen dichter zusammenrücken, war das erklärte Ziel des gemeinsamen Weihnachtsmarktes im Dezember 2022. Nach dem überwältigenden Erfolg von „Wiehnachten tohoope“ folgt jetzt die zweite große Gemeinschaftsaktion: Für Samstag, 12. August, sind alle Einwohner der beiden Gemeinden zum Abendpicknick geladen.

„Der Ursprung der Idee stammt aus den Vereinen, die Aktion ist aber nicht an diese gebunden“, erklärt Sylke Meyer für die Organisatoren. Klartext mit Blick in die Zukunft: „Jeder, der Lust hat, sich einzubringen, ist gefragt!“ Für das aktuelle Vorhaben übernimmt die Sportgruppe des TSV Mellinghausen Verantwortung. Sie hat jeweils zwei Einwohner aus Mellinghausen, Maasen, Brake und Ohlendorf ins Boot geholt, diese wiederum nutzen ihre Netzwerke, um weitere Unterstützer zu akquirieren.

Das Gelände des Schützenvereins Brake, der sich tatkräftig einbringt, ist für das Abendpicknick wie geschaffen. Sylke Meyer: „Das Grundstück ist idyllisch und wir haben sanitäre Einrichtungen. Außerdem werden wir dem Wunsch gerecht, dass Veranstaltungen nicht nur in der Dorfmitte stattfinden sollten.“

Wichtig ist den Initiatoren, die Aktion unkompliziert zu gestalten. Ihr Konzept haben sie angelehnt an das Abendpicknick in Sulingen: „Das Organisationsteam stellt Tische und Bänke, Essen und Trinken bringt jeder selbst mit.“ Eine „Notration“ an Getränken ist vorhanden. Man freue sich auf Einwohner jeden Alters, die Mitgliedschaft in einem der örtlichen Vereine sei keine Voraussetzung, stellt Sylke Meyer klar.

Die bisherige Resonanz ist groß. Wer sich anmeldet, hat einen Sitzplatz an den vorhandenen Tischen sicher (Kontakt: Nina Wohlers, Tel. 0 42 72 / 96 49 39, E-Mail: ninaschu@gmx.de; Inken Martens, E-Mail: inken.martens@ewetel.net). Kurzentschlossene sind ebenfalls willkommen, sie sollten vorsichtshalber eine Picknickdecke mitbringen. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr, damit auch junge Familien dabei sein können, das Ende ist offen. Bei Sturm oder Dauerregen wird das Abendpicknick verschoben.