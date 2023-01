80 Damen haben Spaß beim „MagicPearls“-Workshop in Siedenburg

Die leuchtenden Perlen fädeln hier Janina (links) und Ulrike Levin zu Armbändern auf. © Katrin Fiedler

VON KATRIN FIEDLER Siedenburg – Ein bunt schimmerndes Perlenmeer erobert am Mittwochabend die Damenwelt von Siedenburg. Initiatorin Claudia Stehfest-Besler, Inhaberin des Kaufhauses Karl von der Mehden, ist begeistert. Und die 80 Teilnehmerinnen des „MagicPearls“-Workshops im Saal des Gasthofes „Deutsches Haus“ in Siedenburg sind es auch. „Das ist so ein Richtig-gute-Laune-Ding. So ein richtiger Mädelsabend eben“, sagt Claudia Stehfest-Besler lachend.

Sie selbst und ihre Töchter Amelie und Claudia Besler tragen die Perlen natürlich auch. Als Halskette, am Arm oder als Handykette scheint die Farbenvielfalt der schimmernden Perlen keine Grenzen zu kennen. „Die Karten zu diesem Workshop haben wir im letzten Jahr schon verkauft. Viele haben sie als Weihnachtsgeschenk für Mutter oder Tochter genutzt. Nicht mal in Berlin oder Stuhr gab es so viel Teilnehmer wie hier.“ Die Frauen von Siedenburg haben den Rekord gebrochen – und dafür gibt es vom Gründer der Firma „MagicPearl“, Alexander Scharmberg, noch ein Armband extra obendrauf.

Der gut gelaunte Holländer im knallbunten Anzug möchte mit seinen Produkten aus recyceltem Material Freude und einen aktiven Lebensstil vermitteln, sagt er: „Wir glauben, dass in jedem Tag Magie steckt und dass man sie überall finden kann. Man muss nur bereit sein, danach zu suchen.“ Gesucht habe er die Perlen nicht direkt. Aber als er bei einem Surfurlaub auf der Karibikinsel Aruba einer Frau beim Auffädeln von bunten Glasperlen zusah, hatte er die Idee für sein eigenes Konzept, erzählt er. Er verarbeitet für seine Perlen kein Glas, sondern ein Material, das, je nach Lichteinfall, in allen Farbfacetten schimmert. Ob knalliges Pink oder sonniges Gelb, edles Grau oder Silber, Blau, Weiß – die Vielfalt scheint unendlich. Ausnahme Bordeaux: Das komme erst im Frühjahr, verkündet Alexander Scharmberg bei der Veranstaltung. Er ist auch als Discjockey im Einsatz – beim Workshop sorgt er für Musik, und Stefan Lindenschmidt spielt dazu live das Saxophon, während die Teilnehmerinnen die „MagicPearls“, die sie sich für ihre Schmuckstücke ausgesucht haben, auf elastische Bänder ziehen. Auch für ein Fingerfood-Buffet ist gesorgt.

Freuen sich über den gelungenen Abend: Amalie Besler, Alexander Scharmberg, Caroline Besler und Claudia Stehfest-Besler (von links). © Katrin Fiedler

Scharmbergs Firma mit Sitz in der Nähe von Amsterdam und in Timmendorfer Strand in Schleswig-Holstein entwickelt und vertreibt den Schmuck im Internet (www.magiclaze.com). Aber auch in einigen Läden in Niedersachsen verkaufen Händler, wie das Siedenburger Kaufhaus Karl von Mehden, diesen besonderen Schmuck.

Unterstützt wird Claudia Stehfest-Besler von ihren Töchtern, die sich für ihre Mutter während der Coronazeit etwas Besonderes einfallen ließen: Jeden Sonntag um zehn Uhr geht auf Youtube ein Video online. „Wir machen das ganz zwanglos. Einfach so. Am Anfang war es, um den Kontakt zu den Kunden zu behalten. Mittlerweile haben wir über 300 Abonnenten und sind durch die Videos eine richtige Gemeinschaft geworden: Ob Lehrerin, Sekretärin oder Reinigungskraft, hier sitzen wir alle an einem Tisch“, verrät Claudia Besler, die die Videos produziert und hochlädt.

Das Fingerfood-Buffet war im Workshop-Preis inbegriffen. © Katrin Fiedler

Auch Janina und Ulrike Levin aus Siedenburg gehören zu dieser Gemeinschaft. „Ich habe die Karte meiner Tochter Janina zu Weihnachten geschenkt. Zum einen wollte ich nicht allein gehen und zum anderen ist so ein Abend ja auch eine schöne Gelegenheit, mit der Tochter etwas zu unternehmen. Hier können wir gemeinsam kreativ sein, etwas essen, trinken und Spaß haben. Und am Ende kommt noch etwas so Schönes dabei heraus“, freut sich Ulrike Levin. Fröhlich präsentieren die beiden ihre neuen Armbänder mit den selbst aufgefädelten Perlen in wunderschönen Farbkombinationen.

„Genau das Richtige für einen trüben Winterabend“, resümieren Claudia Besler und ihre Schwester Amelie. Und, wer weiß, vielleicht bieten sie und ihre Mutter diesen Workshop demnächst erneut an. Interessierte können auch einfach vorbeischauen im Kaufhaus in Siedenburg. Dem Ort, dessen Dorfgemeinschaft die Bundeshauptstadt übertrumpft hat.

Für Musik sorgen Alexander Scharmberg und Stefan Lindenschmidt. © Katrin Fiedler