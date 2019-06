3 365 Euro für gemeinnützige Zwecke

Gemeinde Staffhorst: Reinerlös der 950-Jahr-Feier / Gelder für die Jugendarbeit und mehr

+ Spendenübergabe mit, in der vorderen Reihe, von links, Andreas Stuwe, Gunnar Falldorf, Petra Brackmann, Joachim Schütte, Ingo Steimke und Uwe Sauer. Hintere Reihe, von links, Volker Niebuhr, Birgit Niebuhr, Jan Hoes, Anita Hoes, Gert Lüschow und Friedhelm Wolters. Foto: Kurth-Schumacher

Staffhorst – Die Gemeinde Staffhorst zeigte sich am Donnerstag spendabel: Alle Einwohner, die maßgeblich an der Planung und Durchführung der 950-Jahr-Feier beteiligt waren – ein Kreis von rund 40 Personen – waren zur Helfer-Party geladen. In diesem Rahmen übergaben Bürgermeister Gert Lüschow und sein Stellvertreter Uwe Sauer Schecks an Vertreter des Hospizes „Zugvogel“ und der örtlichen Vereine: Wie angekündigt, wurden die Erlöse aus dem Kuchenverkauf und der Tombola gemeinnützigen Zwecken zugeführt.