2 500 Euro für Spielplatzverlagerung mit grüner Note

Siedenburg: Förderer der Ortsfeuerwehr Maasen bekommen Klimaschutzpreis 2019

+ Bei der Verleihung im Siedenburger Amtshaus: Maasens Bürgermeister Fred Könemann, Elke Fahlenkamp (Samtgemeindeverwaltung), Maasens Ortsbrandmeister Thomas Langhorst, Fördervereinsvorsitzender Uwe Günnemann, Samtgemeindebürgermeister Rainer Ahrens und „innogy“-Kommunalbetreuerin Sandra Schnetlage (von links). Foto: Kurth-Schumacher

Maasen – Die Einladung von Samtgemeindebürgermeister Rainer Ahrens ins Amtshaus war für Uwe Günnemann, Vorsitzender des Fördervereins der Ortsfeuerwehr Maasen, ein erfreulicher Termin: Im Beisein von Bürgermeister Fred Könemann und Ortsbrandmeister Thomas Langhorst nahm er am Montag aus den Händen von Kommunalbetreuerin Sandra Schnetlage den „innogy“-Klimaschutzpreis in der Samtgemeinde Siedenburg entgegen – eine Prämie in Höhe von 2 500 Euro.