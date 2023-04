19-Jährige wird bei Unfall in Maasen schwer verletzt

Überschlagen hatte sich der Wagen nach der Kollison mit dem Sattelzug im Wegeseitenraum. © Feuerwehr

Schwer verletzt wurde eine 19-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen gegen 7.05 Uhr in Maasen ereignete.

Maasen – Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilt, befuhr ein 50-Jähriger mit einem Sattelzug die Bundesstraße 214 aus Richtung Sulingen kommend in Richtung Nienburg und beabsichtigte in Höhe der Maasener Ortschaft Mesloh nach rechts auf einen kleinen Wirtschaftsweg abbiegen: „Zu diesem Zweck wollte er zunächst über den Gegenfahrstreifen ,ausholen‘ und dann nach rechts abbiegen. Die hinter dem Sattelzug fahrende 19-Jährige erkannte die Situation nicht, versuchte, rechts vorbeizufahren – ihr Wagen kollidierte mit dem abbiegenden Sattelzug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er sich im Wegeseitenraum überschlug.“

Dabei habe sich die 19-Jährige schwere Verletzungen zugezogen, Rettungsdienstkräfte brachten sie in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand nach Schätzung der Polizei Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 16 000 Euro.

Laut eines Sprechers der Feuerwehr war die Ortsfeuerwehr Maasen mit zwölf, die Borsteler mit zehn und die Sulinger mit acht Kräften im Einsatz. „Die Ortsfeuerwehren Maasen und Borstel räumten nach der Unfallaufnahme durch die Polizei die Unfallstelle und schleppten den verunfallten Wagen in eine Seitenstraße. Der Sattelzug wurde im vorderen rechten Bereich beschädigt.“