Rentner rast rückwärts in Schaufenster von Kik-Filiale

Von: Elias Bartl

Das Schaufenster ging bei dem Unfall zu Bruch. © Polizei

Ein Rentner ist am Freitagvormittag beim Ausparken in eine Kik-Filiale in Bruchhausen-Vilsen. Die Scheibe ging zu Bruch. Verletzt wurde niemand.

Bruchhausen-Vilsen – Beim Ausparken rutschte ein 75-jähriger Pkw-Fahrer am Freitagvormittag gegen 09.30 Uhr von der Bremse und fuhr rückwärts mit seinem Pkw ins Schaufenster eines Textildiscounters in Bruchhausen-Vilsen (Landkreis Diepholz).

Unfall in Bruchhausen-Vilsen: Rentner rast in Schaufenster

Die große Glasscheibe und mehrere Wäscheständer vor dem Geschäft wurden beschädigt. Auch am Pkw entstand Sachschaden, der Fahrer jedoch blieb unverletzt.