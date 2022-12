Seminar im Sulinger Sportpark: Hilfe für blinde Sportler

Von: Rainer Jysch

Zeigen eine Weste, die von Blinden-Guides getragen werden sollte, wenn sie einen sehbehinderten Laufsportler im öffentlichen Raum begleiten: Gastgeberin Gerda Schmalenberg (links) und Kursleiterin Juliana Löffler. © Rainer Jysch

Ein Netzwerk für Blindenführer sucht weitere Guides. Das Ziel ist die Hilfe für Blinde und Menschen mit Sehbeeinträchtigung. Die Gruppe plant in Zukunft auch Angebote für die Begleitung von Blinden und Sehbeeinträchtigten, die Skifahren oder Schwimmen wollen.

Sulingen – „Sport ist in Gemeinschaft am schönsten“, sagt Juliana Löffler. Manchmal ist diese Gemeinschaft auch unbedingt notwendig, insbesondere dann, wenn blinde oder seheingeschränkte Laufsportler ihren Sport ausüben möchten. Dann springen sogenannte Guides, also Führungsläufer ein, die den blinden Sportler bei Trainingsläufen und Wettkämpfen begleiten. Sie geben die Richtung vor und weisen auf mögliche Hindernisse hin.

Juliane Löffler (59) und ihr blinder Ehemann Hans-Reinhard Hupe (60) aus Kefferhausen im Norden Thüringens haben erst vor knapp zwei Jahren das Guide-Netzwerk als Vermittlungsportal im Internet bekannt gemacht, damit blinde Läufer deutschlandweit nicht auf ihren Sport verzichten müssen. Das Projekt wird von der Aktion Mensch unterstützt.

„Leider gibt es in Deutschland noch viel zu wenige Guides, die eine solche Funktion übernehmen können“, erklärt Gerda Schmalenberg (76) aus Sulingen. Sie kennt das Problem: Ihr verstorbener Ehemann war blind. Über eine Bekannte aus Thüringen hatte sie vom Aufbau des Guide-Netzwerkes erfahren.

Elementar: Prägnante Kommandos

Gerda Schmalenberg hat kürzlich die Initiative ergriffen und in Sulingen mit Referentin Juliana Löffler eine Schulung für zukünftige Guides angeboten. Anfang Dezember fand diese Ausbildung statt. Fünf Interessierte im Alter zwischen 29 und 62 Jahren, drei Männer und zwei Frauen, hatten sich nach dem Aufruf in dieser Zeitung gemeldet, saßen im Wohnzimmer von Gerda Schmalenberg und waren gespannt, was sie erwartet.

Juliana Löffler beschrieb zunächst, wie das Internetportal funktioniert. Interessierte, die fit genug sind, blinde Läufer bei der Ausübung ihres Laufsports zu unterstützen, können sich kostenfrei registrieren lassen. „Für Dritte einsehbar sind nur die Postleitzahl, das Geburtsjahr und das Läuferprofil“, erklärte Juliana Löffler zum Datenschutz.

555 Menschen haben sich bisher bundesweit registriert, davon deutlich mehr Guides als Blinde. „Ideal ist, wenn auf einen Blinden drei bis fünf Guides kommen, damit es bei der Terminabstimmung passt“, erklärt Juliana Löffler, die etwa die Hälfte der registrierten Guides schon geschult hat.

Bevor die Seminarteilnehmer im Sulinger Sportpark den praktischen Teil der Schulung absolvierten, ging es zunächst um theoretische Kenntnisse. Läufer und Guide tragen grelle Warnwesten mit einer deutlich sichtbaren Aufschrift, damit andere (sehende) Läufer und Passanten erkennen, dass es sich um ein Lauf-Tandem handelt.

Wichtig für den Guide sei, dem blinden Partner prägnante Kommandos zu geben, wenn sich die Laufrichtung ändert, wenn Treppen zu bewältigen sind und wenn Pfützen oder andere Hindernisse, wie Baumwurzeln, im Laufweg auftauchen.

Um den Kontakt zwischen den beiden Personen beim Laufen im Passschritt zu intensivieren, gibt es kurze Führungsbändel, die die Läufer jeweils mit einer Hand umschließen und dem Blinden über die taktile Begleitung ein Gefühl der Sicherheit geben. „Das wichtigste Kommando am Führungsbändel ist: Den Arm hochreißen und Stopp sagen. Das heißt: Sofort stehen bleiben“, erklärte Juliana Löffler.

Demnächst möchte die 59-Jährige ein Angebot für blinde Skifahrer mit ins Programm nehmen. Guides für Nordisch-Ski und Ski-alpin sollen dann zusätzlich geschult werden, um auch blinden Ski-Läufern die Möglichkeit zu geben, ihren Sport auszuüben. „In 2023 kommen noch Schwimmen und Fahrradfahren dazu“, so die weitere Planung.

Weitere Informationen www.guidenetzwerkdeutschland.de