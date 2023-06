Sechs Rettungsfahrzeuge am Tag, drei in der Nacht

Von: Gregor Hühne

Rettungswache Bruchhausen-Vilsen. Die Mitarbeiter (v.l.) Arne Holze, Annika Göhner, Stephan Nisse und Malte Jokiel vor ihren Fahrzeugen. © Dirk Seifert

Nicht alle Rettungswagen des Rettungsdienstes Diepholz fahren ins Krankenhaus. Außerdem klagt der Dienst über immer mehr Bagatell-Einsätzen.

Landkreis Diepholz – Wie ist es um den Rettungsdienst im Landkreis bestellt? Fachkräftemangel, vermehrte Bagatell-Einsätze und zunehmende Gewalt gegen Rettungsdienst-Mitarbeiter sind einige der Herausforderungen, denen sich Klaus Speckmann, Leiter des Bevölkerungsschutzes in Diepholz, konfrontiert sieht.

Der Rettungsdienst Landkreis Diepholz, so der förmliche Name, hat derzeit tagsüber insgesamt sechs Rettungswagen (RTW) zeitgleich besetzt, teilt der Landkreis mit. Jeweils zwei RTW seien derweil in den Rettungswachen Bruchhausen-Vilsen und Drentwede sowie jeweils ein RTW in den Rettungswachen Stuhr und Ströhen stationiert.

Im Sommer 2023 soll an der Rettungswache Stuhr werktags tagsüber ein zweiter RTW hinzukommen. Ursprünglich war das bereits ab 1. Juli geplant. Es werden dann insgesamt vier Standorte betrieben. In der Nachtschicht seien seitens des Rettungsdienstes drei RTW im Dienst (je ein RTW in Bruchhausen-Vilsen, Drentwede und Stuhr). Die übrigen sieben Rettungswachen im Landkreis Diepholz werden vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) Diepholz betreut.

„Die Besetzung aller RTW mit ausreichend Personal ist eine Herausforderung, weil Notfallsanitäter nicht nur im Rettungsdienst, sondern auch in artverwandten Branchen (zum Beispiel in Kliniken) als gut ausgebildete Fachkräfte geschätzt und gesucht werden.“

An der Rettungswache Bruchhausen-Vilsen ist eine bauliche Erweiterung geplant, teilt der Landkreis mit. Außerdem ist in der Ortschaft Ströhen der Bau einer Rettungswache vorgesehen, um dort „einen guten dauerhaften Betrieb zu ermöglichen“, so Speckmann. Die derzeitige Mitnutzung im Gebäude der Ortsfeuerwehr Ströhen diene als Übergangslösung. Mittelfristig werde in Ströhen eine Besetzung in der Nachtschicht angestrebt. Daneben gibt es laut Landkreis „eine Vielzahl von Maßnahmen“ wie Schulungen und Fortbildungen zur Sicherung der „hohen fachlichen Qualität des Rettungsdienstes im Landkreis“. Der Rettungsdienst sei rund um die Uhr „zuverlässig verfügbar und wird daher seit vielen Jahren immer häufiger in Anspruch genommen“, lobt Speckmann.

Bagatellfälle „erheblich gestiegen“

Dabei ist die Zahl der Bagatellfälle „erheblich gestiegen“, sodass der Weg längst nicht bei allen Einsätzen ins Krankenhaus führe und einige Patienten nach einer Untersuchung oder einer ambulanten Versorgung zu Hause verblieben. Für die Einsatzkräfte sei der fachliche und emotionale Spagat zwischen einem Bagatellfall einerseits und schweren internistischen Notfällen oder schweren Unfällen andererseits enorm, merkt Speckmann an. „Diese Situation kann sehr belastend sein.“

„Die überregional vielfach beschriebene Gewalt gegen Mitarbeiter im Rettungsdienst gibt es im Landkreis Diepholz – zumindest in körperlicher Form – äußerst selten“, so Speckmann. Verbale Aggressionen kämen häufiger vor. Darauf werde in der Ausbildung vorbereitet, sodass Mitarbeiter deeskalierend reagieren und die Situation in aller Regel gut bewältigen könnten. Grundsätzlich seien Attacken und Anfeindungen auf Rettungsdienst-Mitarbeiter „nicht akzeptabel“.

Der Rettungsdienst des Landkreises Diepholz Die Gesellschaft Rettungsdienst Landkreis Diepholz ist eine Tochtergesellschaft des Landkreises Diepholz. Der Rettungsdienst wurde am 4. März 2011 gegründet. Er dient insbesondere der Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, der Förderung der Rettung aus Lebensgefahr und der Förderung des Katastrophen- und Zivilschutzes. Mit mehr als 7.000 Alarmierungen jährlich, in steigender Tendenz, ist der Dienst nach eigenen Angaben Tag und Nacht für die Menschen im Landkreis Diepholz im Einsatz.