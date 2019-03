Schwarzarbeit: Sieben Verdachtsfälle

Lembruch – Beamte des Hauptzollamtes Osnabrück haben eine Großbaustelle am Dümmer in Lembruch kontrolliert. Ein Zoll-Sprecher bestätigte das gestern gegenüber unserer Zeitung – ohne Details zur Baustelle zu nennen.

Bei der Aktion am vergangenen Donnerstag, an dem auch ein Polizeibeamter als Dokumentenprüfer beteiligt war, ging es um mögliche Schwarzarbeit. Laut Zoll wurden 28 Personen von sechs Arbeitgebern auf der Baustelle kontrolliert. Bei mindestens sieben der Kontrollierten habe sich ein Verdacht auf Schwarzarbeit ergeben. Weitere Ermittlungen laufen. Näheres will das Hauptzollamt am Donnerstag bekannt geben.

Die Kontrollaktion war aufgrund der Vielzahl der beteiligten Beamten und Fahrzeuge in Lembruch aufgefallen. Es sei jedoch eine reine Routinekontrolle gewesen, wie sie auch auf kleineren Baustellen gemacht werde, so der Sprecher des Hauptzollamtes Osnabrück. ej