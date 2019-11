Atemberaubende Zukunftsperspektiven: Ein zweites Herz aus dem Labor

Ehrenburg - Atemberaubende Zukunftsperspektiven sorgten beim Mahl des Handwerks für Ungläubigkeit und Erstaunen: Künstliche Intelligenz, Genforschung und 3 D-Drucker könnten schon in einem Jahrzehnt dazu führen, dass Kranke sich ein zweites Herz aus dem Labor bestellen können. Das erläuterte Zukunftsforscher Michael Carl den knapp 200 Gästen des Traditionsmahls, das erstmals in der Parkgaststätte Ehrenburg aufgetischt wurde.

„Was früher noch Science Fiction war, ist heute schon Realität“, so Kreishandwerksmeister Matthias Wendland gleich zu Beginn des Abends. Dass heutige Realität in der Vergangenheit kaum vorstellbar war, bewies er unter anderem mit einem Zitat von Kaiser Wilhelm II: „Das Auto hat keine Zukunft, ich setze auf das Pferd.“ Der Rest ist Geschichte.

Aber, so hinterfragte der Kreishandwerksmeister, was zählt in der Gegenwart? Heile Welt? Intakte Gesundheit? Möglichst viel Geld? Realität seien andererseits aber auch multiresistente Keime und Ängste. „Dem Handwerk ist klar, dass es beim Klimaschutz viel zu tun gibt“, so Wendland – und forderte, Klima- und Wirtschaftspolitik miteinander zu verzahnen.

Für die Handwerkerschaft sei das Jahr 2019 sehr erfolgreich gewesen. Den Breitbandausbau des Landkreises begrüßte Wendland mit den Worten: „Es wurde auch allerhöchste Zeit.“

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sowie ihre Dynamik erläuterte Landrat Cord Bockhop. „Wir investieren 180 Millionen Euro in den Breitbandausbau, in die wichtige Technologie“, betonte er zu dem Zukunftsprojekt, sah das Handwerk sehr gut aufgestellt und schloss mit der Feststellung: „Zukunft ist für alle da.“

Dass im Bankenwesen große Probleme der Vergangenheit noch immer Gegenwart sind, stellte Günter Günnemann als Vorstand der gastgebenden Kreissparkasse Syke fest – und erinnerte an niedrige Zinsen und überbordende Regulatorik.

+ Dann informierte Zukunftsforscher Michael Carl die Gäste beim Mahl des Handwerks über atemberaubende Perspektiven. © Seidel

Und was bringt das kommende Jahrzehnt? Faktum für Zukunftsforscher Michael Carl ist zumindest: „Die Digitalisierung stellt alles infrage, was wir bisher glauben zu wissen!“ Genauso zeigte er sich überzeugt: „Wir brauchen an bestimmten Stellen Zentralorgane nicht mehr.“

Ein „gigantisch großes Thema“ sei vegetarisches „Fleisch“ aus dem 3 D-Drucker. In zehn Jahren könnte es – nach Auswertung des genetischen Codes des Verbrauchers – exakt auf dessen tägliche Nährstoffbedürfnisse abgestimmt werden.

„Die Fähigkeit des Menschen, in Gene einzugreifen, wächst“, erklärte Carl mit Blick auf aktuelle Forschungen. Biologie werde zu IT, künstliche Intelligenz zum „Kollegen“ des Menschen. Und Assistenzsysteme würden viele Alltagsaufgaben lösen. „Wir werden ein völlig verändertes Miteinander von Mensch und Maschine erleben“, so der Zukunftsforscher – aber genauso medizinische Möglichkeiten, die das Leben deutlich verlängern. Schon in einem Jahrzehnt „oder ein bisschen mehr“ könnten Menschen 250 Jahre alt werden. Mit anderen Worten: Methusalem ante portas.

Erfolgreiche Auszubildende:

Susanne Meyer, Lehrlingswartin der Kreishandwerkerschaft, stellte den Gästen beim Mahl des Handwerks drei erfolgreiche Auszubildende vor. Niko Lührs (19) aus Weyhe hatte seine Ausbildung zum Land- und Baumaschinenmechatroniker bei Fricke Landmaschinen, Heeslingen, mit der Gesamtnote „Sehr gut“ abgeschlossen und seine Ausbildung um sechs Monate verkürzt. Esther von Beauvais (23) aus Buchholz in der Nordheide erreichte beim Abschluss ihrer Ausbildung zur Tischlerin die Gesamtnote „Gut“. Sie hatte ihr Handwerk im Betrieb Bobek Möbel Innenausbau in Bassum erlernt. Celine Paschelke (19) aus Twistringen erlernte bei „Friseur Radolla“ in Syke den Beruf der Friseurin. Auch sie schnitt mit der Gesamtnote „Gut“ ab. Sie war außerdem Kammersiegerin geworden. Die erfolgreichen Auszubildenden erhielten Geldpreise. Gleichzeitig stellte Susanne Meyer deren ganz persönliche Zukunftsziele vor – und machte deutlich, dass alle drei konkrete Vorstellungen von ihrer Berufslaufbahn haben.