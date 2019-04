Zwei Trassen – knapp zwei Millionen Euro

Straßenausbau zwischen Gemeinden Ehrenburg und Neuenkirchen beginnt

+ An einem Teilstück der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Stocksdorf und Neuenkirchen ist die Asphaltschicht bereits abgefräst. Foto: Behling

Ehrenburg/Neuenkirchen – Die Samtgemeinde Schwaförden hat die Chance ergriffen, für den Ausbau von zwei Trassen zwischen den Gemeinden Ehrenburg und Neuenkirchen Fördermittel aus dem Wegebau-Topf im Rahmen der „Zuwendungen zur integrierten ländlichen Entwicklung“ (ZILE) zu bekommen. Es geht um die Gemeindeverbindungsstraße zwischen dem Ehrenburger Ortsteil Wesenstedt und der Bundesstraße 61 in Neuenkirchen (gut vier Kilometer) sowie um die zwischen der Landesstraße 341 in Stocksdorf und der Cantruper Straße in Neuenkirchen (gut fünf Kilometer). Das Team der Firma Koldewei Straßen und Tiefbau hat vor wenigen Tagen mit dem Projekt begonnen, für das 1 940 500 Euro im Haushaltplan 2019 der Samtgemeinde eingestellt sind.