Zwei Interessenten für Räume der Volksbankfiliale in Ehrenburg

+ © S. Wendt Was geht, was bleibt von der Volksbank in Ehrenburg? © S. Wendt

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Sylvia Wendt schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Ehrenburg – Streiche Volksbank, setze... ja, was denn? So ganz ist die Volksbank Vechta noch nicht aus der Ehrenburger Filiale verschwunden. Schluss ist erst am 30. Juni. Ab 1. Juli wechseln, wie berichtet, die Mitarbeiter nach Twistringen, sind hier für ihre Kunden zu sprechen. Was zurückbleibt, sind, so die Planungen, ein Geldautomat, ein Kontoauszugdrucker, ein Briefkasten – und ein Gebäude. Wie geht es mit dem markanten Haus in der Ortsmitte der Gemeinde Ehrenburg weiter?

In einem nicht-öffentlichen Gespräch haben sich Filialleiter Ludger Ebenthal (auch Bürger der Gemeinde und Ratsherr), die Dorfmoderatoren Gerhard Rath und Hartmut Löhmann, Bürgermeister Hans-Jürgen Schumacher und Dr. Martin Kühling, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Vechta, getroffen. „Und mal ganz lose Ideen ausgetauscht“, berichtet Bürgermeister Schumacher.

Und nun? Einig sind sich alle, dass das Wohn- und Geschäftshaus in dieser Doppelfunktion bleiben und nicht ein reines Wohnhaus werden soll, berichtet Bürgermeister Schumacher.

Die Kunde, dass die Volksbank sich hier zurückzieht, hat bereits zu zwei Anfragen an den Gemeinderat geführt: „Zwei Anfragen von ernsthaften Interessenten, die hier ganz unterschiedliche geschäftliche Ideen verwirklichen würden, gerne auch zeitnah, liegen vor“, betont Schumacher. Doch: Die Rahmenbedingungen sind noch unklar. Der Eigentümer zeigt sich flexibel: „Die Volksbank Vechta kann sich vorstellen, weiterhin Eigentümer zu bleiben und die Räumlichkeiten zu vermieten – aber auch ein Verkauf ist denkbar“, erklärt Dr. Martin Kühling auf Nachfrage. In beiden Fällen müsste eine bauliche Lösung gefunden werden, damit der Servicebereich der Volksbank aufrecht erhalten bleiben kann – oder? „Das würden wir dann gerne klären, wenn die Nachnutzung feststeht. Eventuell muss der SB-Servicebereich ja komplett weichen und wir müssen eine ganz andere Lösung finden.“ Grundsätzlich warte die Volksbank nun ab, wie sich die Situation entwickelt. Aktuell laufe die Wertermittlung für den Bereich, dessen Eigentümer die Bank ist: die Bankfiliale und die Wohnung darüber. Die Ergebnisse erwartet Dr. Martin Kühling sehr bald schon.

Der Bank gehört nicht das gesamte Haus. Der Gebäudekomplex teilt sich wie folgt auf: Neben dem Bereich, der sich im Eigentum der Bank befindet, gehört der Gemeinde der Dorfladen, der als solcher auch bewirtschaftet wird. Die ehemalige Besitzerin des Dorfmarktes hatte im hinteren Bereich eine Wohnung angebaut, die zwischenzeitlich verkauft ist, die Käufer wohnen dort.

Die Gemeinde Ehrenburg wünsche sich weiterhin einen Postkasten, lautet eine Bitte. Die darin befindliche Kundenpost für die Volksbank könne er mitnehmen, habe sich Ludger Ebenthal angeboten, berichtet Schumacher aus dem Treffen.

Eine andere Bitte wäre eine Einzahlungsoption. Jedoch: Die Technik eines Geldautomaten, der gleichzeitig Einzahlungen ebenso an- wie Auszahlungen vornimmt, ist derzeit so anfällig, dass die Volksbank Vechta sie nur an jenen Standorten anbietet, an denen Personal schnell zum Beheben einer Störung eingesetzt ist, erklärt Kühling. Deshalb gibt es diese Art Geldautomaten nur an den Standorten Twistringen, Vechta und Goldenstedt.

Mit der Schließung der Filiale in Ehrenburg zum 30. Juni wird der Nutzungszeitraum der SB-Angebote zeitlich beschränkt: Wie andernorts auch, ist der Bereich dann aus Sicherheitsgründen nur von 6 bis 23 Uhr zugänglich.

Das Thema „Volksbankgebäude“ wird den Gemeinderat Ehrenburg bei dessen nächster öffentlicher Sitzung beschäftigen. Das Gremium tagt am Montag, 5. Juni, um 19.30 Uhr im Gasthaus Kastens in Schmalförden.

Die nächste „Mittendrin“-Runde ist für Mittwoch, 7. Juni, ebenfalls 19.30 Uhr, im Gasthaus Wohlers in Stocksdorf geplant.