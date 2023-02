Stocksdorf und Ehrenburg: Zwei Dörfer als KKT-Gastgeber

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Zeig mal den Plan: Marco Löhmann (links) und Volker Stubbemann über die Planungen zum KKT. © sis

Die Planungen für Schützen-Highlight im September laufen auf Hochtouren

Stocksdorf – Einwohner Stocksdorf: 218. Einwohner Ehrenburg City: 1564. Am zweiten Septemberwochenende werden die 1782 Bürger in der Minderheit sein, wenn gut 2 500 Schützen aus den Vereinen des Südkreises anrücken, um ihre drei Kreismajestäten (Erwachsene, Jugend, Kinder) zu krönen.

Wie geht das, wenn man so ein kleiner Verein ist, wie Stocksdorf? Wie geht das, wenn man gar keinen eigenen Schießstand mehr hat, wie Ehrenburg?

Marco Löhmann vom Schützenverein Stocksdorf und Volker Stubbemann vom Schützenverein Ehrenburg ficht die Frage mal so gar nicht an, beide lächeln: „Es klappt super.“ Das Geheimnis der kleinen Vereine ist ihr Zusammenhalt: Derzeit finden allgemein die Jahreshauptversammlungen wieder wie gehabt statt – und, wie gehabt, gibt es beiden Vereinen keine Probleme, die Listen für die vielen Aufgaben mit ebenso vielen Helfern zu füllen. Löhmann und Stubbemann sind optimistisch: „Aktuell stehen erst wenig Arbeiten an. Die Fläche ist eingesät, die Aufgaben auf sieben Arbeitsgemeinschaften aufgeteilt.“

Klingt gut, apropos Fläche: Wo findet das Kreiskönigstreffen am 9. und 10. September eigentlich statt? Löhmann zückt das Handy, sucht ein Foto raus und präsentiert den Plan. Leider bleibt diese Zeichnung ein Geheimnis, obwohl sie superklasse ist. Aber eben eine händische Skizze, die rückt Löhmann nicht raus („Nee, nee, das machen wir nochmal richtig...“). Sie zeigt, wo Zelt, wo Parkfläche, wo Toiletten, wo Anfahrt, wo Antreten geplant sind: Die mit Wald umrandete Fläche westlich der historischen Domäne Ehrenburg (die 1427 erstmals urkundlich erwähnt wird), liegt zwischen Ehrenburg und Stocksdorf. „Fast mittig“, sagt Stubbemann. Empfangen werden die Gäste jedoch in Ehrenburg, am Sportplatz, dann geht es zum Feiern zur Domäne.

Für den Sommer sind 13 Schießtermine im Schießstand in Stocksdorf angesetzt, die organisieren die beiden Vereine. Festwirt für das Kreiskönigstreffen ist Markus Hammann aus Wildeshausen. Zunächst aber müssen die Vereine in die Saison starten, ihre eigenen Feste feiern, gucken, ob sie die Throne besetzen können. An den 13 Terminen werden die Majestäten erwartet – wer den Kreistitel errungen hat, das wird erst beim Treffen im September verraten. Manche Vereine schicken eine kleine Abordnung zum Schießtermin, andere bestelleneinen großen Bus für die vielen Schlachtenbummler, die ihre Majestät zum Schießen beim KKT-Gastgeber begleiten. Die Unterstützung gilt dann nicht allein der Majestät, sondern auch dem gastgebenden Verein, der mit diesen 13 Terminen ein Stück weit die Vereinsschatulle füllen kann. Klingt super – bedeutet aber auch eine Logistik samt Helfern, die gestemmt werden muss. „Aber auch dafür haben sich schon viele gemeldet“, sagt Löhmann. Die Deko übrigens ist bereits fertig gebastelt. Gut, dass es lange Winterabende gibt...

Die Ehrenburger waren bereits 1989 Gastgeber des Kreiskönigstreffens. Deshalb steht jetzt der Schützenverein Stocksdorf vorne. Zumal der Verein den Schießstand besitzt. Der Ehrenburger Schießstand war räumlicher Bestandteil eines Gasthauses, das heute abgerissen ist. Eine neue Heimat fanden die Ehrenburger nur wenig entfernt, im Stocksdorfer Schützenhaus. Die Vereine sprechen sich ab, manche Termine nutzen Schützen aus beiden Vereinen, andere sind Mitglied in beiden Vereinen. Die Schießwarte, ohne die im Schießstand nichts geht, helfen sich gegenseitig aus, sodass alle Termine stattfinden können. In der Gemeinde Ehrenburg gibt es insgesamt vier Schützenvereine. „Da hilft man sich aus“, sagen Löhmann (Mitglied in vier Schützenvereinen) und Stubbemann (Mitglied in fünf Schützenvereinen).

Die Pandemie hat die einst festgelegte Reihenfolge der KKT-Gastgeber ein wenig durcheinandergewürfelt. Eigentlich hätten Stocksdorf/Ehrenburg bereits in 2021 Gastgeber sein sollen.

Von Gastgeber zu Gastgeber wird ein Ordner mit vielen Unterlagen weitergereicht, inzwischen ergänzt um einen USB-Stick mit noch mehr Text- und Fotodateien: Planungshilfen, Hinweise auf Fehler, die gemacht wurden, Dinge, die gut gelaufen sind und vieles mehr: Löhmann und Stubbemann berichten, dass ein Team mit den Gastgebern 2019 aus Lindern gesprochen hat – Erfahrungsaustausch, der immer hilft. „Es muss ja nicht alles neu erfunden werden“, kommentiert Löhmann

Trotz üppiger Erfahrungswerte und Vorplanungen gibt es oft individuelle Probleme sowie Protagonisten und Akteure vor Ort, die es zu koordinieren gilt – für ein paar Stunden am zweiten Wochenende im September.

„Früher gab es viele Fahnenstangen an den Häusern“, sinniert Volker Stubbemann. Gibt es die noch? Und würden die Bürger an dem Tag die Fahnen wehen lassen? Gebraucht werden übrigens auch Helfer zum Aufräumen.

Die Bögen liegen in den Dörfern aus, es ist noch Platz zum Eintragen – „auch von Nicht-Mitgliedern“, laden die Schützenvereine Stocksdorf und Ehrenburg ein. Gastgeber sind nicht allein die Schützen – sondern das ganze Dorf, in diesem Jahr gleich zwei.

Der Jugendtag beim KKT Die Gastgeber 2023 legen ein besonderes Augenmerk auf den Jugendtag, traditionell am Samstag vor dem KKT, werden für das Kreiskönigstreffen einen neuen Jugendschießstand bauen. „Das wird aufwendig und teuer“, sagen Löhmann und Stubbemann. Auch für diese Aufgabe ist bereits eine Arbeitsgruppe gebildet worden. Für die Gastgeber ist der Jugendtag wichtig – der Schützennachwuchs soll sich gut aufgehoben fühlen in der Schützenfamilie. „Das sind ja auch 600 Kinder und Jugendliche, die da am Samstag, 9. September, am Jugendtag hier sind“, erklärt Löhmann. „Die müssen was erleben an dem Tag.“ „Deshalb planen wir ordentlich Aktionen“, ergänzt Stubbemann.