Zum Zuhören, auch zum Mitsingen

Schwaförden - Das Advents- und Weihnachtskonzert am Mittwochabend in der Schwafördener Kirche bezeichnet Silvia Meyer-Blietschau von der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Schwaförden als gelungen: „ ,Schön war es wieder‘, waren sich die Gäste einig, die gut anderthalb Stunden die Darbietungen genossen haben.“

In der festlich geschmückten Kirche sei vieles zum Zuhören, aber auch zum Mitsingen erklungen. „Der Chor, der sich immer ab Herbst ausschließlich für die Vorbereitung dieses Konzertes trifft, hatte ein traditionelles Weihnachtslied, ein Loblied, zwei Kanones und ein schwungvolles afrikanisches Lied, das leicht und locker über die Lippen kam, im Gepäck.“ Der Gitarrenkreis habe ebenfalls zu begeistern gewusst, „mit einem ruhigen, gezupften Lied und dann immer temporeicheren Liedern über den Advent – Highlight war die Darbietung von ,You raise me up‘. Eine kleine Flötengruppe hatte mit Susanne Grube ein paar schöne Weihnachtslieder eingeübt und trug sie mehrstimmig vor. Sehr andächtig wurde die Stimmung, als sanfte Klänge von der Orgel, von Querflöte und Geige den Raum erfüllten, teils von Paula Grube mit Gesang unterstützt.“

Auch Solisten beteiligen sich am Adventskonzert: „Ein sehr schönes Stück von Ludovico Einaudi intonierte Jakob Timm auf dem Piano. Ein besonderes Ensemble bildeten Andreas und Corinna Richter zusammen mit Dagmar Lübbering, sie spielten mit viel Liebe zum Detail und Fingerfertigkeit“, so Silvia Meyer-Blietschau. „Verschiedene Lesungen gaben Anlass zum Nachdenken, aber auch zum Schmunzeln.“