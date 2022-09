Zirkusprojekt der Grundschule in Scholen mit dem „Circus Baldini“

Von: Sylvia Wendt

Die Artisten freuen sich auf die Vorstellung. © S. Wendt

Scholen – „Showtime, Heyhey... und zack und go“: Laut, kurz und knapp sind die Kommandos, mit denen das Team des „Circus Baldini“ die Dritt- und Viertklässler der „Drei-Freunde-Grundschule“ in Scholen ermuntert. Dass die Zirkusprojektwoche in Scholen im gewohnten Zwei-Jahres-Rhythmus stattfinden kann – Schüler und Lehrer sind begeistert. Die eigentlich gebuchte Zirkus-Truppe allerdings konnte Schulleiterin Renate Mohrmann nicht begrüßen, sie musste aufgrund eines Todesfalles in der ursprünglichen Zirkusfamilie umbuchen auf das Team des „Circus Baldini“. Das wiederum ist in dieser Art Projekt mit Schule versiert.

Möglich wurde die Projektwoche, weil die Eltern die Hälfte der Kosten zahlen und dank der Förderung aus dem Programm „Startklar“ des Landes Niedersachsen. „Wir sind froh, dass die Eltern den 99 Mädchen und Jungen der Klassen 3 und 4 dieses Erlebnis ermöglichen“, dankt Mohrmann.

Und ein Erlebnis ist es für die Kids, die am Montag schon beim Aussuchen den ersten Schreckmoment erleben: Das Zirkus-Team ist knapp eine halbe Stunde in der Manege, arbeitet mit den Kindern, als eine Schülerin nicht nur unsanft vom Trapez fällt, sondern sich auch so schwer verletzt am Handgelenk, dass sie ins Krankenhaus muss. Den Gips in leuchtendem Gelb am Arm schwenkt die Schülerin von Trapez auf Seiltanz um – ein echtes Kämpferherz. Die Teller übrigens, die die Kinder jonglieren, sind aus Plastik. Das ist gut so, denn nicht alle drehen sich sofort, fallen runter. Das muss, wie alles eigentlich, geübt werden.

Auch Auftritt und Verabschiedung wollen geübt werden. © S. Wendt

Seit Montag steht täglich Zirkus auf dem Stundenplan, aber nicht nur: Zwar geht es in der 3. und 4. Stunde ab in die Manege, davor und danach heißt es aber ganz normal „Unterricht“ – nicht „Showtime“. Das Team des „Circus Baldini“ hat in nur einer Woche geschafft, die Kinder zu Zauberern, Luftakrobaten am Römischen Ring oder am Trapez, zum Zirkusdirektor, Bodenakrobat, Clown, Tellerdreher, Jongleur, Seiltänzer, Feuerspucker zu trainieren.

Galavorstellung am Freitag um 16 Uhr

Die Mädchen und Jungen machen die Übungen nicht nur für sich: Am Freitag, 23. September, erfolgt vormittags die Generalprobe und für 16 Uhr sind Eltern und Familie eingeladen zur großen Galavorstellung. Die findet in echter Zirkusatmosphäre in einem großen Zweimastzelt statt. Ob es noch Karten an der Tageskasse für weitere Interessierte gibt, hängt davon ab, wie viele Plätze die Familien einnehmen.