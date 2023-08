Ziel ist greifbar nahe: Bereits gut 210 Anteile in Neuenkirchen verkauft

Von: Sylvia Wendt

Neuenkirchener Paten wollen Aktivitäten für „Tante Enso“- Mini-Supermarkt „hochfahren“

Neuenkirchen – Der Auftakt ist verheißungsvoll: Nach der starken Resonanz bei der Bürgerversammlung zum Thema Mini-Supermarkt in Neuenkirchen über das „Tante Enso“-Prinzip der Bremer Firma sieht es gut aus für die Gemeinde. Findet auch Harm Henning Söhl, der namens der Investoren, die das Gasthaus „Zur Post“ von der Familie Klaahsen erworben hat. Er würde sich ebenso über eine Einkaufsmöglichkeit im Ort freuen, wie eine Kinderschar: Die möchte plakativ Mut machen, einen Anteil zu zeichnen, damit die Gemeinde das Ziel erreicht.

Das lautet: 300 Genossenschaftsanteile an Bürger aus Neuenkirchen und umzu verkaufen – bis zum 8. September. Das Ziel ist schon in Sicht: Aktuell sind gut 210 Anteile gezeichnet und bezahlt. Weitere gut 70 befinden sich noch „in der Warteschleife“. Knapp zu wenig. Harm Henning Söhl gehört zum Kreis der Paten, die mittwochs, von 18 bis 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus bereitstehen, Fragen beantworten und helfen, Anträge ausfüllen. Und dabei festgestellt haben, dass beim Ausfüllen besonders der Online-Anträge per Sepa-Lastschrift Abbuchungen erlaubt werden – in der Annahme, die Firma bucht so den Genossenschaftsanteil ab. „Das stimmt aber nicht, die Lastschrift wird für die Enso-Karte hinterlegt und damit für den Einkauf im Laden. Der Genossenschaftsanteil muss extra überwiesen werden“, erklärt Söhl. Zahlreiche Anträge auf Papier werden ebenso im Einkaufsladen im Gasthaus Klaahsen abgegeben – das Team freut sich über den Zuspruch.

Würde der „Tante Enso Mini-Supermarkt“ nach Neuenkirchen geholt werden können, wären damit auch Arbeitsplätze gesichert. „Das Team von Klaahsen steht voll hinter der Kampagne. Ohne diesen Support wären wir nicht da, wo wir jetzt sind“, ist Söhl dankbar. Und wirbt dafür, dass sich jeder, der ebenfalls vor Ort einkaufen möchte, zügig einen Anteil zeichnet: „Wir wollen vermeiden, dass die Zahl der kompletten Anträge zum Stichtag nicht ausreicht, weil sich jeder auf den jeweils anderen verlassen hat, im Zweifelsfall jetzt keinen Anteil zeichnet und die Kampagne dadurch letztendlich scheitert. Das wäre auch sehr enttäuschend für all jene, die bereits einen oder auch mehrere Anteile gezeichnet haben“, erklärt Söhl.

Kampagne kann nur gemeinsam gelingen

Das „Paten“-Team mit Bürgermeister Jochen Meyer, Andrea Fischer, Bernd Hoormann, Patrick Käsemeyer, Nils Landwehr, Kerstin Lange und Harm Henning Söhl ist am 30. August und 6. September, jeweils von 18 bis 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus.

Alle wollen ihre „Aktivitäten jetzt noch etwas hochfahren“, lautet die Ansage. Insbesondere die Verwechslung mit der Zahlung des Genossenschaftsanteils werde vielfach erklärt.

„Wir hoffen, jetzt noch die Leute zu erreichen, die sich bisher zurückgehalten haben – denn nur gemeinsam kann die Kampagne gelingen. Wir müssen alle an einem Strang ziehen.“ sis