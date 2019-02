Zehn Sprachen und ein Lieblings-Reiseland: Italien

Ehrenburg - Neun Lebensjahrzehnte bescherten Kazimierz (Kasimir) Krawczynski viele Höhen und einige krankheitsbedingte Tiefen. Letzteren begegnete er stets mit Humor und Gottvertrauen. Am Montag beging er seinen 90. Geburtstag bei guter Gesundheit und in bester Laune. Und mit großer Dankbarkeit.

Der Jubilar wurde am 4. Februar 1929 in Golina im Wartheland (Polen) geboren. Er war das vierte von fünf Kindern der Landwirte Michael und Viktoria Krawczynski. Mit kriegsbedingten Unterbrechungen besuchte er ab 1936 die Schule in seinem Heimatort; 1945 wechselte er auf das Gymnasium in Jarocin, das er 1950 mit dem Abitur abschloss.

Sechs Jahre widmete er sich in Posen dem Studium der Philosophie, Theologie und Pädagogik und nahm hier im Abschluss seine Lehrtätigkeit auf. 1958 zog es Kazimierz Krawczynski nach Frankreich: sein Philosophiestudium setzte er an der Universität in Lille fort. In seiner Freizeit war er als Jugendbetreuer für polnische Aussiedlerfamilien tätig. Eine berufliche Perspektive fand er Anfang der 1960er Jahre in Essen. Zehn Jahre arbeitete er für eine deutsch-französische Ölgesellschaft, danach war er vier Jahre als hauptamtlicher Sachbearbeiter für polnische Spätaussiedler beim Caritasverband Hannover angestellt.

Sein ehrenamtliches Engagement für polnisch stämmige Jugendliche hatte er in Deutschland fortgesetzt.

Eine glückliche Fügung: In diesem Umfeld lernte er seine spätere Ehefrau Gisela kennen, mit der er inzwischen 58 Jahre verheiratet ist. 1974 kam er mit ihr und den Kindern Christian, Anja und René nach Sulingen. In seinem Hauptberuf wurde er Lehrer für Latein und katholische Religion am Gymnasium Sulingen, nebenberuflich war er bei der Kreisvolkshochschule an den Standorten Sulingen, Diepholz und Bassum als Dozent für die polnische Sprache tätig. Im Rahmen von Sprachreisen brachte er seinen Schülern außerdem Land und Leute näher. Bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand unterrichtete der Jubilar ab 1978 an der Bassumer Grundschule.

Seinen Lebensmittelpunkt hat Kazimierz Krawczynski seit 40 Jahren in Ehrenburg-„Zickzackhausen“. Viel Zeit investiert der muntere Jubilar in die Pflege seines Gartens. Sein ganzer Stolz sind seine Palmen-Züchtungen und seine „handzahmen“ Koi-Fische. Weitere Hobbys sind das Lesen und vor allem das Reisen, das ihn und seine Frau Gisela auf fünf Kontinente und in fast alle europäischen Länder führte.

Heute lassen sie es etwas ruhiger angehen. „Pflicht“ sind die halbjährlichen Besuche in Polen und regelmäßige Fahrten in ihr Lieblingsland Italien. Der Jubilar spricht die Landessprache fließend: Italienisch ist eine von zehn Sprachen, in der er sich einwandfrei verständigen kann.

Zu seinem Ehrentag gratulierten Kinder, Schwiegerkinder und Enkel Justus, Freunde und Bekannte aus dem Sulinger Land sowie zahlreiche Gäste aus seiner polnischen Heimat. mks