Zaunpfahlwink gilt Architekten

Richtfest in Neuenkirchen: Kita- und Krippenbau soll im August fertig sein

+ Stilecht mit Neuenkirchener Apfelbrand lotete Samtgemeindebürgermeister Helmut Denker den Richtkranz ein. Foto: Behling

Neuenkirchen – Nicht zu irgendeiner „Buddel Schluck“ griff Samtgemeindebürgermeister Helmut Denker am Freitagnachmittag, um den Richtkranz einzuloten: Neuenkirchener Apfelbrand am Bande hielt er mit kritischem Blick in die Höhe, um dem Team der Groß Lessener Firma Wilhelm Ahrens um Zimmermeister Heiko Diepholz, der den launigen Richtspruch reimte, die Feinjustierung zu ermöglichen. Den Apfelbrand kann man auch bestens trinken, Ehrenbürgermeister Hermann Meyer verteilte Proben an die (volljährigen) Gäste, die das Richtfest der neuen Kindergarten- und Krippeneinrichtung feierten.