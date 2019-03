Wolf und Nutria breiten sich weiter aus

Scholen – Ehrungen langjähriger Mitglieder sowie ein Vortrag zum Thema „Sicherheitsaspekte bei Gesellschaftsjagden“ gehörten zur Tagesordnung der Jahreshauptversammlung des Hegerings Harmhausen im Gasthaus Brand in Scholen, teilt Schriftführer Christian Wulferding mit, „außerdem begrüßte Hegeringleiter Rainer Landwehr Elisa Renzelmann als neues Mitglied.“

Jürgen Meyer von der Berufsgenossenschaft referierte über „Sicherheitsaspekte bei Gesellschaftsjagden“: Er erläuterte, welche Personen und welche Schäden von der Pflichtversicherung gedeckt sind, welche Vorschriften einzuhalten sind und was bei der Jagdausübung beachtet werden muss. Insbesondere bei der sogenannten Erntejagd, also der Jagd während Erntearbeiten auf dem Feld, müsse man besondere Vorsicht walten lassen. Eine gute Vorbereitung und Absprache sei hier unabdingbar, so der Referent.

In seinem Bericht stellte Rainer Landwehr das Lebensraumprojekt der Landesjägerschaft vor, bei dem die Aussaat von mehrjährigen Saatgutmischungen, die speziell für das Wild zusammengestellt werden, gefördert werden soll. Interessenten, die sich mit Flächen beteiligen möchten, bat Landwehr, sich an ihn zu wenden.

Die Ausbreitung des Wolfes schreite weiter voran, konstatierte der Hegeringleiter: Deutschlandweit seien inzwischen 100 Rudel und über 1 000 Einzeltiere bestätigt. Auch die Nutria, eine aus Südamerika stammende Nagetierart – ähnlich dem Bisam, jedoch größer – breite sich rasant aus. Durch die sehr starke Vermehrungsrate sowie die Schäden, welche diese Tiere an Ufern verursachen, sei eine intensive Bejagung angeraten. Die Gefahr des Ausbruchs der Afrikanischen Schweinepest sei nach wie vor sehr hoch. Erfreulicherweise konnte Rainer Landwehr in seinem Streckenbericht auf eine gute Schwarzwildstrecke verweisen. Für Jagdabfälle aus fremden Revieren stehen im Landkreis unter anderen bei Gödeker in Brümmerloh sowie bei Schmidtke in Campen spezielle Tonnen zur Entsorgung bereit.

Bei der Fuchsbejagung hätten sich in diesem Jahr die Reviere Wesenstedt-Harmhausen sowie Neuenkirchen besonders hervorgetan, ebenso Bernhard Jürgens aus dem Revier Brelloh, der Hegeringleiter überreichte Gutscheine als Dankeschön.

Rainer Landwehr ehrte für langjährige Mitgliedschaft Jürgen Lehmkuhl sowie Heinz Kattelmann, beide gehören seit 40 Jahren dem Hegering an. Bereits seit 50 Jahren dabei ist Heinrich Meyer.

Das Hegeringgrillen 2018 fand im Revier Cantrup statt, Rainer Landwehr bedankte sich bei den Ausrichtern. In diesem Jahr stellt sich das Revier Schweringhausen zur als Ausrichter zur Verfügung, der Termin wird noch bekannt gegeben.

Schießobmann Frank Bokelmann berichtete vom Hegeringschießen, hier konnte sich Sebastian Rust den ersten Platz sichern. Bei der Kreismeisterschaft auf dem Schießstand in Stadt erlangte der Hegering Harmhausen den ersten Platz. In der Einzelwertung konnte sich Frank Bokelmann einen ersten Platz sichern, Christoph Plate „zog mit“ und wurde Erster in der Gruppe der Senioren. Das Hegeringschießen 2019 soll am 5. Juli um 15 Uhr auf dem Schießstand in Stadt beginnen.

Bernd Goldmann, Obmann der Jagdhornbläser, berichtete über die Begleitung von Hochzeiten, Geburtstagen und einer Beerdigung. Beim Wettbewerb im Zuge der Feierlichkeiten zum 60-jährigen Bestehen der Kreisbläsergruppe machte die Gruppe Harmhausen-Sudwalde den ersten Platz.

Kassenwart Dennis Rust beleuchtete die Finanzlage des Hegerings. Günther Jahn bescheinigte ihm eine solide Kassenführung – als Nachfolger von Günther Jahn wählte die Versammlung Wilhelm Nordloh als neuen Kassenprüfer.