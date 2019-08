Wohnhaus in Flammen: „Gott sei Dank bin ich nachts aufgestanden“

Ein Vollbrand eines Wohnhauses in Anstedt hielt die umliegenden Ortsfeuerwehren in der Nacht zu Donnerstag auf Trab. Mehr als 100 Kräfte waren im Einsatz.

Anstedt – Die Ortsfeuerwehr Anstedt ist in der Nacht zu Donnerstag, kurz nach 4 Uhr, zum Löschen eines Dachstuhlbrandes auf einem Gehöft in dem Ortsteil der Gemeinde Scholen alarmiert worden. „Wir sprechen hier schon von einem Vollbrand“, erklärte Feuerwehrpressesprecher Florian Faust vor Ort: Es wurde umgehend nachalarmiert, rund 110 Feuerwehrkräfte aus mehreren Ortsfeuerwehren der Samtgemeinde Schwaförden und der Stadt Sulingen waren am Einsatz beteiligt, den Schwafördens Gemeindebrandmeister Gerd Scharrelmann leitete. Das Feuer brach im Obergeschoss einer Einliegerwohnung aus, fraß sich unter der Dachhaut entlang und griff auf die Wohnräume über. Faust: „Wir gehen das Feuer von mehreren Seiten an, von außen mit C-Rohren und der Drehleiter sowie durch einen Innenangriffstrupp.“

Wieder aufflammende Glutnester erschwerten die Löscharbeiten, eine Brandschutzmauer im Gebäude trug dazu bei, dass sich das Feuer nicht weiter ausbreitete, berichtet Florian Faust. Der Einsatz endete gegen 7 Uhr. Teile des Dachstuhls und sowie der Einliegerwohnung wurden zerstört. Verletzt wurde niemand.

Laut Mitteilung eines Sprechers der Polizei wird der entstandene Sachschaden auf rund 80.000 Euro geschätzt.

Der Eigentümer des Hofes, Dietrich Schlamann, hatte die Feuerwehr selbst alarmiert: „Gott sei Dank bin ich nachts aufgestanden. Als ich aus der Tür geschaut habe, war am Giebel Feuerschein zu erkennen“, schildert er auf Anfrage der Redaktion. Die ehemaligen Mieter der Einliegerwohnung seien ausgezogen, noch am späten Mittwochabend mit dem Ausräumen beschäftigt gewesen. Über die Brandursache wolle er nicht spekulieren. „Die Kripo war da und hat Fotos gemacht, Freitag kommen die Brandermittler.“

Dietrich Schlamann schätzt, dass der Einsatz der Drehleiter aus Sulingen, um den Brand auch von oben zu löschen, wesentlich dazu beigetragen hat, das Übergreifen des Feuers auf das Dach seines Wohnbereichs zu verhindern. Die Waschküche stehe unter Wasser, ein bisschen sei auch in die Küche durchgelaufen, aber er müsse sich keine andere Unterkunft suchen.