Wohnhaus in Anstedt steht in Flammen

Rund 110 Feuerwehrkräfte bekämpfen Brand in der Nacht zu Donnerstag

+ Auch mithilfe der Drehleiter bekamen die Feuerwehrkräfte den Brand in den Griff. Foto: Faust / Freiwillige Feuerwehr

Anstedt – Die Ortsfeuerwehr Anstedt ist in der Nacht zu Donnerstag, kurz nach 4 Uhr, zum Löschen eines Dachstuhlbrandes auf einem Gehöft in dem Ortsteil der Gemeinde Scholen alarmiert worden. „Wir sprechen hier schon von einem Vollbrand“, erklärte Feuerwehrpressesprecher Florian Faust vor Ort: Es wurde umgehend nachalarmiert, rund 110 Feuerwehrkräfte aus mehreren Ortsfeuerwehren der Samtgemeinde Schwaförden und der Stadt Sulingen waren am Einsatz beteiligt, den Schwafördens Gemeindebrandmeister Gerd Scharrelmann leitete. Das Feuer brach im Obergeschoss einer Einliegerwohnung aus, fraß sich unter der Dachhaut entlang und griff auf die Wohnräume über. Faust: „Wir gehen das Feuer von mehreren Seiten an, von außen mit C-Rohren und der Drehleiter sowie durch einen Innenangriffstrupp.“