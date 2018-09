Atelierhof „Scholen 53“: Ein Ort zum Wohlfühlen

Scholen - Die Eröffnung des Heilpflanzengartens auf dem Grundstück des Atelierhofs 53 in Scholen gab den Künstlerinnen gewissermaßen das Thema ihrer Sommerausstellung vor: Buchbindemeisterin Sabine Rasper und Keramikerin Sabine Kratzer setzten sich in ihren Werkstätten im engeren und weiteren Sinne mit Flora und Fauna auseinander. „Das bot sich an“, sagte Sabine Rasper. Den Rahmen auszufüllen, habe Spaß gemacht. Und neue Anstöße gegeben.

Am Sonntag präsentierte sie aktuelle Exemplare des Druckes „Lob der Wiese“ von Karl-Heinz Waggerl aus ihrer eigenen Edition: Nummerierte und signierte Handeinbände aus Naturpapier mit Pflanzeneinschlüssen oder Leder – bedruckt oder mit gestanzten floralen Motiven. Ein zweites Projekt waren Einbände für einen antiquarischen Druck von Blumengedichten aus dem Jahr 1929.

Auch ihre Kollegin Sabine Rasper ließ von dem Naturthema inspirieren. In einem aufwändigen Verfahren hat sie Porzellantassen mit Dekor versehen: filigrane Bilder von Blumen, Vögeln oder Insekten wurden in einem dritten Brand in die Transparentglasur eingeschmolzen. Die im Garten ausgestellten Kacheln, Objekte und rustikalen Holzofenkeramiken leiteten zum Heilpflanzengarten über, der vier Jahre nach dem ersten „Spatenstich“ offiziell seine Türen öffnete.

+ Buchbindemeisterin Sabine Rasper zeigte, ebenso wie Atelier- und Künstlerkollegin Sabine Kratzer, neue Kreationen. © Kurth-Schumacher Er ist der erste seiner Art im Landkreis Diepholz. Kräuter-Expertin Sabine Kratzer und ihre Mitstreiter des 25 Mitglieder zählenden Trägervereins haben das mit einer Klinkermauer umschlossene, 200 Quadratmeter große Areal sternförmig angelegt. Thematisch geordnet gedeihen in den Beeten Pflanzen, die Atemwegs-, Haut-, Herz-Kreislauf- oder Frauenleiden heilen. Renate Kreitel, Dörthe Bergmann und Christiane Josch empfingen am Sonntagvormittag die ersten Gäste.

Neben Führungen boten sie verschiedene Aktivitäten an. „Welche Pflanze wächst in welchem Beet? Besonders Kinder mögen so etwas“, heißt die Erfahrung von Dörthe Bergmann, die ein Quiz vorbereitet hatte. Renate Kreitel wartete derweil auf „Kundschaft“. Ihr Angebot: Das Schöpfen von Papier. Die ersten Produkte aus eingeweichter Eierpappe mit individuellen „Zutaten“ wie Holunderbeeren, Weidenrutensamen oder Blütenblättern hingen bereits zum Trocknen an den Büschen.

Als bleibendes „Souvenir“ gaben die Vereinsmitglieder liebevoll in Stoffsäckchen verpackte Samen von Kerbel, Süßdolde, Anis, Fenchel, Alant oder Nachtviole ab. Ihr Anliegen ist, das Wissen um Nutzen und Verwendung von Heilpflanzen zu pflegen und zu verbreiten. Ein spezielles Angebot an Grundschulen und Kindergärten sind Führungen mit Aktionen. „Wir haben viele Ideen“, unterstrich Dörthe Bergmann.

Besucher, die sich bei Tee und Lavendelkuchen der Bäckerei Voss-Döring über Kunst und Natur austauschten, lobten Engagement und Ambiente in den höchsten Tönen: „Der Hof ist ein Ort zum Wohlfühlen.“

mks