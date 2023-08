„Irgendwann wird der Hals dicker“: Glasfaser-Internet lässt monatelang auf sich warten

Von: Harald Bartels

Teilen

Alles vorbereitet für das Breitbandinternet ist bei Harald Turk in Sudwalde die Technik schon seit Monaten, aber auf die Aktivierung wartet er bisher vergeblich. © Bartels

Sudwalde – Surfen in den Weiten des Internets, Serien streamen oder anderen Verlockungen der Online-Angebote folgen – davon träumt Harald Turk aus Sudwalde bisher vergeblich, denn er lebt mit seiner Frau in einem der sogenannten „weißen Flecken“. Abhilfe sollte ein Glasfaseranschluss schaffen, doch auf den wartet das Paar bisher vergeblich.

„Das Internet ist hier dermaßen grauslich, teilweise ist nicht einmal eine Banküberweisung online möglich“, schildert Turk seine Lage. Das Paar ist in einem „weißen Fleck“ beheimatet, also in einem Bereich, in dem die Bandbreite des Internets weniger als 30 Megabit pro Sekunde beträgt. Als die Vermarktung der Breitbandanschlüsse durch „Nordischnet“ als Marke des Netzbetreibers GVG Glasfaser GmbH begann, habe er sofort zusammen mit seiner Frau den Vertrag unterschrieben.

Seit Mitte März liegt nun der Anschluss im Wohnhaus der Familie: „Es wurde laut Baufirma alles fehlerlos übergeben“, erinnert sich Turk. Seither ist jedoch nichts mehr passiert, und Anrufe weder beim Landkreis Diepholz noch bei „Nordischnet“ brachten Erkenntnisse irgendwelcher Art. „Irgendwann wird der Hals dicker“, sagt Turk, „es ist doch für alle nicht schön, dass es nicht weitergeht.“

Glasfaser-Anschluss von Nordischnet in Sudwalde noch nicht aktiviert

Nachgefragt beim Landkreis Diepholz, der die Versorgung in den „weißen Flecken“ mit dem Eigenbetrieb Breitbandausbau verantwortet: „Die Baumaßnahmen in den ,weißen Flecken‘ für den Glasfaseranschluss im gesamten Sulinger Land sind abgeschlossen und die fertiggestellten Baulose an den Pächter, die GVG Glasfaser GmbH, übergeben worden“, schreibt Anne-Katrin Beimforde, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Landkreises. Mit der Übergabe werde die GVG Betreiber des Netzes, und das Unternehmen binde die Kunden technisch an; die Aktivschaltung sei abhängig von den vertraglichen Regelungen zwischen den Kunden und der GVG.

Aus Sicht des Landkreises ist „die Anzahl der zuletzt übergebenen Adressen an die GVG ist erfreulich hoch“, schreibt sie weiter. Dort sei die Gesamtproblematik des Beschwerdemanagements und der telefonischen Erreichbarkeit der Servicestelle bekannt. Zwischenzeitlich habe die GVG eine interne „Task Force“ eingerichtet, die sich dieser Probleme annehme. „Die weiterführende Beratung und Beauftragung können Kundinnen und Kunden bei ,Nordischnet‘ unter der Telefonnummer 0431 / 80 64 96 49 erfragen“, rät Beimforde.

Viele Nordischnet-Anschlüsse sollen in den kommenden Wochen freigeschaltet werden

Dass die entsprechenden Baulose bereits durch den Landkreis übergeben wurden, bestätigt auch GVG-Pressesprecher Johannes Pöhle. „Die ,weißen Flecken‘ der Stadt Sulingen sowie der Samtgemeinden Kirchdorf, Schwaförden und Siedenburg gehören zu den Baulosen 12, 18 und 19.“ Die ersten Kunden in den „weißen Flecken“ im Sulinger Land seien bereits mit einem „Nordischnet“-Glasfaseranschluss am Netz, und „die Anzahl der aktiven Anschlüsse wird innerhalb der nächsten Wochen sukzessive erheblich steigen“, verspricht er.

Die Übergabe ist jedoch nur der erste Schritt, dem aufseiten von „Nordischnet“ weitere folgen müssen, erläutert Pöhle: „Zunächst müssen die Daten übernommen, in unser hauseigenes System integriert und die jeweiligen Anschlüsse sowie die dazugehörige Anbindung zum Backbonenetz überprüft werden, um nur einige Punkte zu nennen. Diese Prozesse können im Einzelfall mehrere Wochen an Zeit in Anspruch nehmen.“

Bürgerinnen und Bürger erhalten innerhalb der kommenden Wochen und Monate den Zugang zum Glasfaserinternet.

Die Schaltungen sind laut Pöhle im gesamten Sulinger Land grundsätzlich möglich. Aus systemtechnischen Gründen werden nicht alle Nachbarn zeitgleich geschaltet. „Der Prozess ist jedoch in vollem Gange und die Bürgerinnen und Bürger erhalten innerhalb der kommenden Wochen und Monate den Zugang zum Glasfaserinternet von ,Nordischnet‘. Wir arbeiten hier unter Hochdruck an einer flächendeckenden Inbetriebnahme der Hausanschlüsse.“

Auf einen genauen Termin will sich Pöhle jedoch nicht festlegen lassen: „Ich gehe davon aus, dass circa 60 Prozent der Haushalte Ende des Jahres mit Glasfaser surfen.“ Bei gut der Hälfte der übrigen Haushalte verhinderten noch laufende Telefon- und / oder Internetverträge eine frühere Freischaltung, und bei den restlichen seien noch technische Probleme zu lösen.

Das Wichtigste aus dem Landkreis Diepholz: Immer samstags um 7:30 Uhr in Ihr Mail-Postfach – jetzt kostenlos anmelden.

Die Reihenfolge der Freischaltungen orientiert sich dabei an der Übergabe der Baulose. Die Kunden erhalten 14 Tage vor der Freischaltung ein Begrüßungsschreiben, und falls sie Technik wie einen Router bestellt haben, wird ihnen diese innerhalb dieses Zeitraums zugeschickt, versichert Pöhle.

Und ist es in den sogenannten „schwarzen Flecken“, in denen bereits jetzt 30 Megabit pro Sekunde oder mehr an Bandbreite verfügbar sind? Hier baut GVG selbst ein Glasfasernetz. Aufgrund von Einschränkungen durch Wetter und fehlende Kapazitäten musste der Baustart in der Stadt Sulingen sowie in den Samtgemeinden Kirchdorf, Schwaförden und Siedenburg auf das laufende Kalenderjahr verschoben werden. „Bei unseren engmaschigen Baukontrollen haben wir außerdem teils erhebliche Abweichungen von unseren Qualitätsstandards im Tiefbau festgestellt“, räumt der Pressesprecher ein.

„Gemeinsam mit dem zuständigen Baudienstleister arbeiten wir daran, dies abzustellen. Das führt leider zu einer Verzögerung des von uns ursprünglich avisierten Fertigstellungstermins“, sagt Pöhle. Und weiter: „Damit der von uns gesteckte Zeitplan zu großen Teilen eingehalten werden kann, erhält der bislang in Sulingen agierende Tiefbauer zeitnah Unterstützung von einem weiteren auf den Glasfaserausbau spezialisierten Unternehmen, mit dem wir in anderen Ausbaugebieten bereits gute Erfahrungen gemacht haben und auf eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit zurückblicken können.“ So sollen in diesem Jahr die Arbeiten in Schwaförden-Mitte und Kuppendorf aufgenommen werden. „Ein detaillierter und mit allen drei für uns im Sulinger Land tätigen Generalunternehmen abgestimmter Zeitplan soll in Kürze vorliegen“, kündigt der Pressesprecher an.