Wittgrefe holt sich den Titel

Herren der Sparte Tennis im SC AS Hachetal tragen Vereinsmeisterschaft aus

+ Die Endrundenteilnehmer: Daniel Tecklenburg, Daniel Marx, Matthias Jäschke, Michael Kohröde, Sven Meyer, Jens Wittgrefe, Willi Ziebell und Spartenleiter Jörg Kohröde (von links). - Foto: SC AS Hachetal

Sudwalde - Mitglieder der Sparte Tennis im Sport Club AS Hachetal hatten im Laufe der Saison über zwei Vorrunden in Spielen „jeder gegen jeden“ die Gruppensieger und Platzierte auf der Sudwalder Tennisanlage ermittelt: „Nachdem die Endrunde im September wetterbedingt abgesagt werden musste, konnten jetzt am Samstag bei sommerlichen Temperaturen die Matches gespielt werden“, teilt Spartenleiter Jörg Kohröde mit.