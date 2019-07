„Du wirst uns total fehlen“

Schwaförden – Lehrkräfte und Mitarbeiter – auch ehemalige – von beiden Standorten der Oberschule Schwaförden/Ehrenburg begrüßte Joachim Lühring am letzten Schultag vor den Sommerferien im Schwafördener Musikraum zu einer Abschiedsfeier: Für den Konrektor sind es wirklich die „großen Ferien“, der 62-Jährige tritt in die passive Phase der Altersteilzeit ein.

„Als ich hier anfing, habe ich gedacht, ich könnte auch in Ehrenburg ab und zu mal was tun. Aber da bin ich nicht willkommen gewesen. Außer zum Kaffee oder bei Besprechungen“, stellte Lühring leise lächelnd fest. „Aber einmal durfte ich dort alle Schüler nach Hause schicken“ – in einem strengen Winter war die Heizung ausgefallen. Lührings Dank galt insbesondere seinen Schwafördener Kollegen: „Mit euch habe ich wirklich gerne zusammengearbeitet, ihr habt mich immer unterstützt. Ich habe eure Arbeit mit den Schülern und euer Engagement für die Schüler sehr geschätzt.“ Dieselbe Unterstützung wünsche er sich für seinen Nachfolger beziehungsweise seine Nachfolgerin – die endgültige Entscheidung über die Besetzung ist noch nicht getroffen. Sein „Chef“ Hans-Jürgen Schumacher habe oft gesagt: „ ,Mein Gott, was sind wir für unterschiedliche Menschen.‘ Wir waren auch nicht immer einer Meinung.“ Aber: „Ich war sehr froh über diesen Chef, weil er hinter mir gestanden hat, hinter den Kollegen und hinter den Schülern. Er hat es an der Schule kultiviert, dass man sich Zeit nimmt für die Schüler.“ Er glaube, er habe das Vertrauen des Schulleiters genossen. „Und dass ich hier so oft allein war, habe ich auch genossen: ,Der Chef ist ja nicht da...‘.“ Lühring dankte schließlich seiner Ehefrau Sabine, „sie hat mir immer den Rücken gestärkt.“

Das Ehepaar lebt in Asendorf. Joachim Lühring stammt aus Harbergen, zog für sein Lehramtsstudium in Bremen – Geschichte, Technisches Werken und Arbeitslehre, von 1976 bis 1981 – in die Hansestadt. Anschließend habe er ein gutes Jahr überbrücken müssen, „ich bin auf Wochenmärkte gefahren, habe Bio-Produkte und Blumenzwiebeln verkauft.“ 1983 begann seine anderthalbjährige Referendariatszeit an einem Schulzentrum in der Vahr, dann arbeitete er ein Jahr an einer Privatschule. Ebenfalls in Bremen gab er von 1985 bis 1989 an der Volkshochschule „Kurse, in denen man den Haupt- oder den Realschulabschluss nachholen konnte.“ Danach unterrichtete Lühring an der Altstädter Schule in Celle, wechselte 1994 zur Orientierungsstufe in Syke (La-Chartre-Straße), baute 1998 in der Stadt eine neue OS (Gesseler Straße) mit auf. „Und dann ist die Orientierungsstufe aufgelöst worden und ich habe mich nach Schwaförden beworben.“ 2004 kam er an die gerade neu eingerichtete Haupt- und Realschule, deren Konrektor er ein Jahr darauf wurde und die seit 2011 Oberschule ist.

„ ,Meistens hat, wenn zwei sich scheiden, einer etwas mehr zu leiden‘, sagt Wilhelm Busch. Wir haben definitiv mehr zu leiden, du wirst uns total fehlen“, stellte Mirjam Imholze-Plate für das Kollegium fest. Sie sammelte, was die Kollegen über Joachim Lühring sagen: Hat zu jeder Zeit ein offenes Ohr, bewahrt die Ruhe auch im Chaos, sucht das Beste in Lehrern und Schülern. „Wir werden dein freundliches Wesen, deine Korrektheit, deinen Humor vermissen. Und auch deine Schusseligkeit.“ Da große Umbaumaßnahmen anstünden, gab es einen Baumarkt-Gutschein als Geschenk, dazu ein von den Kollegen selbst gestaltetes Buch mit persönlichen Reise-Tipps für „die Zeit danach“. Und von Christian Gerds Musik, bevor das Buffet eröffnet wurde: Er spielte Eric-Clapton-Songs auf der Gitarre, die Gäste gaben gerne den Backgroundchor.

„So toll wir zusammengearbeitet haben: Wir waren immer schön elf Kilometer voneinander entfernt“, griff Hans-Jürgen Schumacher grinsend Lührings Worte auf. Er erinnerte an die Entstehung des „künstlichen Gebildes“ Oberschule, dem viele skeptisch gegenüber gestanden hätten. Schwafördener und Ehrenburger Kollegen hätten zusammenwachsen müssen. „Dass du Konrektor werden wolltest, ist die beste Entscheidung deines Lebens gewesen. Für dich? Weiß ich nicht – für mich: auf alle Fälle.“ Lührings Vorstellung von Schule habe sich mit seiner gedeckt: „Eine gute Schule, in der wir uns wohl fühlen, die Kinder und wir Lehrer, die nicht immer unbedingt auf das hört, was die Obrigkeit sagt. Und wir beide wollten ganz dicht am Kind sein.“ Schumacher bescheinigte Lühring Zuverlässigkeit und Loyalität. „Es war eine richtig tolle Zeit. Und ich kann mir überhaupt keinen anderen Konrektor vorstellen, mit dem ich so hätte zusammenarbeiten können.“ ab