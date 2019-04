Was wird aus Molly’s Frischemarkt?

Ehrenburg – „Wir wollen aufhören zu arbeiten“, kündigt Marie-Luise Heider, genannt „Molly“, an. Sie und ihr Ehemann Horst (68) ziehen sich aus dem Einzelhandelsgeschäft zurück, das sie am 7. November 1991 an der Hauptstraße in Ehrenburg eröffnet haben. „Ich schließe am 31. Dezember ab. Und wer dann am 2. Januar aufmacht – tja. Da arbeiten wir dran, und hoffen, dass wir etwas zustande bringen.“ „Nah und gut – Molly’s Frischemarkt“ ist das einzige Lebensmittel-Geschäft in der Gemeinde Ehrenburg, „also, abgesehen vom Grundsortiment der Tankstelle“, schränkt die 61-Jährige ein lächelnd ein, „für einen gemütlichen Abend reicht es.“

Wie kam es zu der Entscheidung, aufzuhören? Der wirtschaftliche Faktor habe dabei keine Rolle gespielt, „sonst hätten wir hier ja nicht vor zwei Jahren noch groß umgebaut, um den Fleischerei- und den Bäckerei-Tresen in eine Linie zu setzen und den Laden offener zu gestalten. Es sind gesundheitliche Gründe. Mein Mann ist krank, hat eine nicht ganz so schöne Diagnose bekommen.“ Marie-Luise Heider nennt keine Details, aber um Krebs oder etwas in der Richtung gehe es nicht. „Eigentlich wollten wir ja die 30 Jahre gemeinsam voll machen – jetzt haben wir gesagt: Auf die zwei Jahre kommt es auch nicht mehr an, wir hören zum Jahresende auf und nutzen die Zeit.“

Zehn Jahre, nachdem sich die gelernte Konditorei-Fachverkäuferin Marie-Luise Heider mit einer Quelle-Agentur in Ehrenburg selbstständig gemacht hatte, bauten sie und ihr Mann den „Frischemarkt“ – bis dahin hatte die Gemeinde, nach der Schließung des Kolonialwarenladens Runge in Schmalförden und der Bäckerei in Ehrenburg, einige Jahre ohne „Lebensmittler“ auskommen müssen: „Die Leute haben sich schon gefreut, dass es wieder einen gab.“

Fünf Mitarbeiterinnen sind heute in „Molly’s Frischemarkt“ beschäftigt, drei Festangestellte und zwei 450-Euro-Kräfte. Was wird aus ihnen? „Wir sind ja auf der Suche nach einer Lösung, damit es weitergeht. Hans-Jürgen Schumacher als unseren Bürgermeister habe ich mit ins Boot geholt und er ist da sehr engagiert. Wir hatten auch bei der Edeka ausgeschrieben, dass wir auf Nachfolger-Suche sind – es hat sich allerdings niemand darum gerissen.“ Ihr sei natürlich sehr daran gelegen, dass ihr Geschäft weitergeführt wird. „Meinen Damen habe ich es angeboten, aber sie haben eben in den ganzen Jahren auch festgestellt, dass da eine Menge Arbeit hintersteckt – auch außerhalb der Öffnungszeiten“ Etwa die Warenannahme, Bestellungen, Büroarbeit...

Für den „großen Wochenendeinkauf“ fahren die Einwohner Richtung Sulingen oder Richtung Twistringen, weiß Marie-Luise Heider, „wir liegen ja ziemlich zentral in der Mitte.“ Dennoch, „die Leute fragen, ob ich wirklich aufhören will, sagen: ,Das geht doch nicht, was sollen wir denn machen, wenn wir hier kein Geschäft mehr haben?‘ Das sind die Momente, wo ich ganz gerne erwähne: Wir können auch nicht davon leben, dass jemand in Sulingen ein Pfund Butter vergessen hat...“

Ganz viel Negatives habe sie in den über 27 Jahren im Geschäft nicht erlebt, „es war immer wieder eine Herausforderung: Wir hatte hier im Laden eine Quelle-Agentur, eine Post, einen Foto-Service, die ,Fundgrube‘ mit Non-Food-Artikeln, einen Eduscho-Shop – alles so Dinge, die mittlerweile ,ausgestorben‘ sind. Es hat eigentlich immer alles Spaß gemacht.“

Bürgermeister Hans-Jürgen Schumacher bezeichnet die Nachricht, dass „Molly“ Heider aufhören will, als „Schock für Ehrenburg. Wir als Kommunalpolitiker sind da jetzt vor eine große Aufgabe gestellt.“ Dass Marie-Luise Heider sich bereits frühzeitig an den Gemeinderat gewendet hatte, lobt er ausdrücklich, und die Ratsmitglieder hätten sich auch bereits Gedanken zu dem Thema gemacht. „Wir sind uns einig, dass wir alles versuchen wollen, damit es auch weiterhin einen Lebensmittelladen in der Gemeinde gibt.“ Im Schulterschluss mit den Einwohnern, den Betrieben, den Vereinen: „Molly hört auf“ ist das Thema des nächsten öffentlichen Treffens des Arbeitskreises „Mittendrin“, das Schumacher für Montag, 13. Mai, ab 19.30 Uhr in der Gaststätte Horstmann in Stocksdorf-Brelloh ankündigt. ab