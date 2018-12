„Windkraftanlagen III“

Samtgemeinderat Schwaförden leitet erneute Flächennutzungsplanänderung ein

+ Im Ehrenburger Ortsteil Heideloh weitere Windkraftanlagen realisieren will die Firma UKA Nord, hat einen entsprechenden Antrag beim Landkreis Diepholz gestellt – und einen weiteren, bei dem es um neue Anlagen im Bereich Schweringhausen geht. - Archivfoto: Behling

Schwaförden - „Jeder weiß, wie viel ,Freude‘ wir am Thema Windkraftanlagen schon gehabt haben“, stellte Samtgemeindebürgermeister Helmut Denker in der Sitzung des Rates der Samtgemeinde Schwaförden am Mittwochabend ironisch fest. Ein Thema, das mit der Flächennutzungsplanänderung „Windkraftanlagen II“ im Jahr 2004 abgeschlossen zu sein schien. Doch in der Rechtsprechung und bei der technischen Entwicklung hätten sich seitdem einige Dinge getan. Aktuell lägen beim Landkreis Diepholz zwei Anträge vor, im Bereich der Gemeinde Ehrenburg weitere Anlagen zu bauen. „Die Goldgräberstimmung scheint nicht abzuebben. Wir sind gehalten, unseren Flächennutzungsplan auf den neuesten Stand zu bringen.“