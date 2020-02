Wilfried Tecklenburg folgt auf Jutta Knobling

Sudwalde: Veränderungen im Vorstand des Heimatvereins / Dorfmarkt am 12. September

+ Der Vorstand verabschiedete Jutta Knobling (links) als 2. Vorsitzende. Den neuen Vorstand bilden damit (von links) Wilfried Tecklenburg, Bernd Stubbemann, Heinrich Meyer, Werner Eickhoff und Birgit Brandt.

Sudwalde – Vorsitzender des Heimatvereins Sudwalde bleibt Bernd Stubbemann. In der jüngsten Sitzung erhielt er ein einstimmiges Votrum der 33 anwesenden Mitglieder. Als zweite Vorsitzende kandidierte Jutta Knobling nicht erneut. Stubbemann schlug Wilfried Tecklenburg vor, der einstimmig gewählt wurde. Jutta Knobling wurde mit Blumen und einem Präsent gedankt für ihre Arbeit im Vorstand, für den sie seit der Gründung 21 Jahre tätig war. „Stets hat sie großen Einsatz gezeigt, vor allem, wenn es um das leibliche Wohl bei Veranstaltungen oder um gute Vorschläge für Unternehmungen ging“, erklärte Stubbemann. Der Vorstand freue sich, dass Jutta Knobling weiterhin das Dorfmarktgremium unterstützen wolle und die Organisation der Kaffeetafel wieder in die Hand nehme. Geschäftsführerin bleibt Birgit Brandt, Kassenwart bleibt Werner Eickhoff und Archivpfleger ist auch weiterhin Heinrich Meyer. Birgit Brandt berichtete von den Veranstaltungen 2019, von der Eröffnung der offenen Bücherzelle und der Einweihung des Pavillons beim Fritz-Tepe-Platz, über die 950-Jahr-Feier in Bensen bis zum Weihnachtsmarkt „Rund um den Kirchturm“. Laut Stubbemann werde der Radler-Rastplatz mit offener Bücherzelle und dem Pavillon sehr gut angenommen: „Das war eine gute Investition.“