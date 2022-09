„Wie kannst du so schön zeichnen?“

Von: Sylvia Wendt

Er ist Illustrator und Buchautor, an der Grundschule Scholen beantwortete Torben Kuhlmann (hier mt Schulleiterin Renate Mohrmann) geduldig Fragen der Kinder zu seinem Beruf. © sis

Illustrator und Buchautor Torben Kuhlmann besucht die Grundschule Scholen

Scholen – „Wie viel man mit verdünntem Grau anstellen kann“, sinniert Torben Kuhlmann. Der gebürtige Sulinger ist dem jungen Publikum der 3. und 4. Klassen an der Grundschule in Scholen wohlbekannt. Die Schülerinnen und Schüler haben seine Bücher gelesen, die Bilder bestaunt. Torben Kuhlmann war vor zwei Jahren schon einmal zu Gast an der Drei-Freunde-Grundschule, damals unter Pandemiebedingungen.

Heute ist er froh, wieder Normalität zurückbekommen zu haben. Dazu zählen Lesungen wie in Scholen. Kuhlmann arbeitet seit dem Ende seines Studiums in Hamburg als Illustrator, und das Gros seiner Bücher besteht – natürlich aus Bildern. Kongenial arbeitet er wissenschaftliche Themen auf. Themen wie die Mondlandung, von der Dritt- und Viertklässler noch nix wissen.

Und nun lernen sie, wie man platte Kreise malt, wie die Mondlandefähre für eine Maus aussieht, wie man Glas malt. Glas nämlich für den Helm, den die Maus trägt bei der Erkundung des Mondes. Der sieht – welch ein Zufall – mit all den Kratern aus wie ein Käse.

Kuhlmann malt ein Bild für die Grundschule und erklärt Schritt für Schritt, wie das geht. Zwischendurch zu hören: ein ehrfürchtiges „krass“ eines Grundschülers. Es sieht so einfach aus, wie Kuhlmann mit sicherem Pinselstrich in wenigen Minuten ein fertiges Bild gemalt hat.

Und in der anschließenden Fragestunde können die Kinder es dann doch nicht glauben: „Wie kannst du so schön zeichnen?“ Da muss Kuhlmann lächeln – ein Kompliment als Frage. Und die Antwort dann in unverhülltem Ernst: „Üben. Ich habe immer schon viel gemalt, auch schon, als ich so alt war wie ihr. Und habe immer wieder geübt.“ Fragen zum Werdegang interessieren ebenfalls: Kuhlmann erklärt, irgendwann habe er festgestellt, dass es Berufe gibt, in denen er, der so gerne malt, auch beruflich malen könnte. Das erste Buch war seine Abschlussarbeit an der Hamburger Hochschule für angewandte Wissenschaften – Studiengang Illustration und Kommunikationsdesign. Das Buch „Lindbergh“ startete im Januar 2014 im NordSüdVerlag seine erfolgreiche Reise um die ganze Welt, wurde vielfach prämiert und ausgezeichnet. Kuhlmann bezeichnete es als Glücksfall, dass ein Verlag die Abschlussarbeit überhaupt als Buch veröffentlicht hat.

Wie lange es dauert, so ein Buch zu schreiben? Seines habe ja deutlich mehr Seiten, als andere Kinderbilderbücher, erklärt Kuhlmann. Immerhin 128 Seiten statt der durchschnittlichen 32. Dafür brauche er eigentlich fast ein ganzes Jahr. Und wenn er sich mal verschreibt? „Wenn ich mich verschreibe, merkt das hoffentlich jemand im Verlag. Und wenn ich mich vermale, merkt das hoffentlich niemand.“

Weitere Fragen: „Hast du eine eigene Firma oder musst du alles selbst machen?“ Er mache alles selbst, antwortet Kuhlmann. „Und wieviel Geld verdienst du? „Unterschiedlich. Manchmal mehr und manchmal auch nix.“

Und dann noch die Frage, die sich andere auch schon gestellt haben: „Hast du auch Bücher zum Ausmalen?“ Nein, die gibt es nicht von Torben Kuhlmann. Aber tatsächlich habe der NordSüdVerlag von mehreren Autoren und Illustratoren Ausmalvorlagen eingestellt zum Runterladen, um die Kids in Zeiten des Lockdown zu beschäftigen.

Lesung im Februar 2023 in Sulingen Nach der Lesung ist vor der Lesung: Torben Kuhlmann ist „gebucht“ durch den Kulturverein Sulingen für den 3. Februar 2023 zur Lesung aus seinem Buch „Einstein“ um 20 Uhr in der Alten Bürgermeisterei in Sulingen.