Werkstatthalle in Stocksdorf brennt

Mehr als 120 Feuerwehrkräfte kommen zum Einsatz

+ Die Halle und darin stehende Fahrzeuge fielen dem Brand zum Opfer. - Foto: Behling

Stocksdorf - Ein Großaufgebot von Feuerwehrkräften kam am Freitagabend in Ehrenburg-Stocksdorf zum Einsatz: Die Werkstatthalle eines Kfz-Betriebes an der Landesstraße 341 stand in Flammen.