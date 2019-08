25 Jahre „Arrested Amtsbrüder“: Jubiläumskonzert von Rainer Wölk und Uli Preuss

Schmalförden – Rund 120 Besucher strömten am Sonntagmorgen aus allen Himmelsrichtungen zum Jubiläumskonzert der „Arrested Amtsbrüder“: Im Gasthaus Kastens, wo Uli Preuss und Rainer Wölk vor 25 Jahren musikalisch ihren gemeinsamen Weg angetreten hatten, trafen sich Fans und Weggefährten zum Revival.

Das Versprechen der Amtsbrüder, „richtig Gas zu geben“, war kein leeres Wort. Von der ersten bis zur letzten Minute des knapp dreieinhalbstündigen Konzerts waren sie hochmotiviert – ebenso wie die Zuhörer, die an ihren Lippen hingen und viele der Lieder lauthals mitschmetterten.

Werbung für ein gutes Miteinander

Rainer Wölk (Lebensgefühl und präferierte Musikrichtung: Blues) hatte den Liedermacher und Folk-Sänger Uli Preuss und dessen Nachbarin Helga Rüthing Heiligabend 1993 im Sulinger Amtsschimmel gehört. Im Oktober 1994 standen sie in Schmalförden erstmals zu dritt auf der Bühne, parallel dazu entwickelten Wölk und Preuss als Duo ein Repertoire, in dem sie viele Musikrichtungen zusammenführten.

Neben bekannten Folksongs wie „Heute hier, morgen dort“ von Hannes Wader, hatten sie „Ich hab‘ Uran im Urin“ (Rudolf Kucharczyk) aus der Anti-AKW-Szene der 1970er Jahre oder das Arbeiterlied „Brüder, zur Sonne, zur Freiheit“ im Programm. Uli Preuss, Meister im Umtexten von Songs, hat viele unbekannte Liedschätze zu musikalischen Welterklärungsmodellen mit Lokalkolorit verwandelt. Die Hymne auf den „kantigen Amtsschimmel-Wirt Willi Bründl“, die Liebeserklärung an das Sulinger Land oder „Wir sind die Hempels“ (Werner Schmidbauer), mit dem sich das Duo als „Amtsbrüder GmbH & Co. KG“ empfahl, haben mittlerweile Kultstatus.

Geschichten aus 25 Jahren

Preuss und Wölk, die auch musikalisch auf ganzer Linie überzeugten, würzten ihr Programm mit Geschichten aus den vergangenen 25 Jahren. Auftritte vor 2 000 Menschen bei einer Wahlkampfveranstaltung in Lemwerder und vor fünf Zuhörern (inklusive Wirt) in Bückeburg fanden ebenso Erwähnung wie das Benefizkonzert für den Verein Blau Wahl in Sulingen, die Kundgebung am 1. Mai in Barnstorf und das Jahresfest in Freistatt, „feste Termine“ im Sulinger Umland.

+ Das Publikum schmetterte Lieder lauthals mit. © mks

In ihrem Lied „Der Weg“ thematisierten die Amtsbrüder nach der Vorlage der „Levellers“ („The Road“) ihre Suche nach dem gemeinsamen Ton. Ihre Quintessenz: Wir werben für Menschlichkeit und ein gutes Miteinander. Wer musiziert, ist gut drauf.“ Ihren Vorschlag, dass die Politiker, „erst einmal singen sollten“, quittierten die „Silberhochzeitsgäste“ mit zustimmendem Applaus.

Der Verein KulturGut hatte das Jubiläumskonzert spontan und außerplanmäßig in sein Programm aufgenommen. Die „Arrested Amtsbrüder“ bedankten sich mit einer zusätzlichen Strophe in ihrem Abschlusslied „Schluss, aus, vorbei“: Kastens sei keine TUI-Arena, aber ein bedeutungsvoller Ort für „handgemachte Groß- und Kleinkunst“. Uli Preuss bat das Publikum schmunzelnd, sich das „Goldjubiläum“ im August 2044 vorzumerken. Für die Amtsbrüder sei das Konzert ein Meilenstein gewesen, versicherte er. Veranstalter und Publikum waren sich einig, dass es ein absoluter Höhepunkt war.