Wenn der Sieger immer Neuenkirchen heißt

Von: Sylvia Wendt

Das Team der Herren des heimischen TVN belegte Platz vier. © Privat

A-Team der TVN-Damen holt den Vize-Titel / Turnier 2023 in Neuenkirchen/Melle

Neuenkirchen – Wenn Neuenkirchen auf Neuenkirchen trifft, danach gegen Neuenkirchen antritt und am Ende Neuenkirchen gewinnt: Nach zwei Jahren Pandemie konnte endlich wieder das traditionelle (und mittlerweile durch Funk und Fernsehen bekannte) Turnier der Mannschaften aus den bundesweit verteilten Gemeinden Neuenkirchen stattfinden.

Neuenkirchen/Hadeln war Gastgeber für die 36. Auflage. Das Turnier fand anlässlich des 100-jährigen Bestehen des TSV Neuenkirchen/Hadeln statt. Günther Volkmann aus dem hiesigen Neuenkirchen (das unter Neuenkirchen/Bassum firmiert) teilt eine ganz wesentliche Änderung des Turniers mit: „Diese Meisterschaft heißt nicht mehr Norddeutsche, sondern Deutsche Meisterschaft.“ Volkmanns Nachfolger als Alte Herren-Obmann Manfred Kopaß und dessen Orga-Team hätten diesen Wettbewerb hervorragend organisiert. „Alle Teilnehmer waren sehr zufrieden mit dem Ablauf“, berichtet Volkmann und bedauerte, dass die Zahl der Teilnehmer nach der Pandemie-Pause und bedingt durch kurzfristige Absagen geringer war, als sonst. „Für 2023 hoffen wir alle, dass wie gewohnt mindestens zehn Mannschaften dabei sind, auch die Teams aus dem ehemaligen ostdeutschen Raum, die in diesem Jahr alle abgesagt hatten“, sagt Volkmann. Der TV Neuenkirchen/Bassum, Gastgeber im Jahr 2019 aus Anlass des eigenen 100-jährigen Bestehens, ging mit drei Mannschaften an den Start: Ein Altherren-Team und zwei Damen-Teams. „Jasmin Wilker stand bei zwei Mannschaften im Tor. Dank einer Ausnahmegenehmigung des Veranstalters durfte der erst zehnjährige Jesse Heitmann sowohl bei den Herren als auch bei den Damen eingesetzt werden. „So etwa Kurioses

Ausnahme für Jesse Heitmann

gibt es nur bei diesem Turnier, wo der Spaß immer im Vordergrund steht.“ Jesse Heitmann bekam nach dem Turnier für sein Mitwirken eine Auszeichnung, worüber er sich sehr gefreut habe – und gleich wissen wollte, wann das nächste Neuenkirchen-Turnier stattfindet, berichtet Volkmann.

Als Vize-Meister grüßt das A-Team der TVN-Damen. © Privat

Für die 37. Meisterschaft geht es am 17. Juni 2023 nach Neuenkirchen/Melle. Die Sieger der Altherren-Wertung stellte der TSV Neuenkirchen/Soltau, der nach langer Abwesenheit wieder dabei war. Er verwies die Teams des TV Neuenkirchen/ Melle, TSV Neuenkirchen/Hadeln, TV Neuenkirchen/Bassum, TSV Neuenkirchen/Itzehoe und die Ü40 des TSV Neuenkirchen/Hadeln auf die Plätze. Bei den Damen sicherte sich das Team des TV Neuenkirchen/Melle den Titel des Deutschen Meisters. Auf den Plätzen folgen der TV Neuenkirchen/Bassum I, TV Neuenkirchen/Bassum II sowie die beiden Mannschaften des Gastgebers aus Hadeln. Bei der Abschlussveranstaltung blieb Zeit für viele Gespräche in harmonischer Runde. „Wir freuen uns auf ein Wiedersehen 2023 in Neuenkirchen/Melle.“, heißt es. r. / sis