Wasserhähne auf für die Gesundheit

Sulinger Land – Die Corona-Pandemie wirkt sich auf viele Bereiche des Alltags aus – auf auch solche, die den meisten Menschen nicht als allererste in den Sinn kommen. So warnte der Landessportbund Niedersachsen (LSB) nun die Sportvereine vor der Gefahr von Legionellen in ungenutzten Sportanlagen.

Seit Mitte März sind Sportstätten für den Betrieb gesperrt, und damit wächst die Gefahr durch Legionellen. Bei ihnen handelt es sich um stäbchenförmige Bakterien, die natürlich im Süßwasser vorkommen. In wenig genutzten haustechnischen Installationen können sie sich vermehren und dann, beispielsweise über den Wassernebel beim Duschen, in den Körper gelangen. So kann es unter anderem zur Legionellose oder Legionärskrankheit kommen, laut Robert-Koch-Institut eine schwere Form der Lungenentzündung.

Die Warnung des LSB sei berechtigt, sagt Mareike Rein, Pressesprecherin des Landkreises Diepholz. Das betreffe jedoch nicht nur Sportstätten, sondern alle Trinkwasserinstallationen. „In den Schulen und Sportstätten ist dies bereits ein bekanntes Problem, da es hier insbesondere in den Sommerferien regelmäßig zu langen Stillstandzeiten kommt. Hier wurden bereits vor Jahren die Gemeinden und Betreiber seitens des Gesundheitsamtes informiert. Das Problem kann zum Beispiel mit regelmäßigem Spülen beseitigt werden.“

Aufgrund des im Landkreis Diepholz erarbeiteten Überwachungsprogrammes von Trinkwasser-Installationen in öffentlichen Gebäuden stehe das Gesundheitsamt regelmäßig im engen Kontakt mit Eigentümern beziehungsweise Betreibern. Hier werde seit Jahren auf den bestimmungsgemäßen Betrieb von Anlagen hingewiesen, das heißt, Wasser muss fließen, Stagnation ist zu vermeiden.

Aufgrund der Corona-Pandemie seien nun weitaus mehr Gebäude betroffen, so Rein. Zum einen hätten die Labore, die die regelmäßige Überwachung der Qualität in der Trinkwasser-Installation im Auftrag der Eigentümer übernehmen, entsprechend die Auftraggeber informiert. Aber auch einige Wasserversorger hätten Eigentümer und Betreiber informiert. Der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW) habe vor Kurzem eine Information zum Umgang mit Stilllegung veröffentlicht.

Die Überwachung der Trinkwasser-Installation von öffentlichen Gebäuden laufe unabhängig von der Corona-Pandemie im Landkreis Diepholz weiter. Fälle von erhöhtem Legionellen-Befall habe es im Landkreis noch nicht gegeben: „Viele Betreiber haben sich für die regelmäßige Spülung der Trinkwasseranlagen entschieden. Somit ist ein regelmäßiger Wasseraustausch sichergestellt.“

Die Vereine im Landkreis sind, sofern sie über eigene Anlagen verfügen, selbst für deren Sicherheit verantwortlich. Zu ihnen zählt auch der TV Neuenkirchen. „Der Sporttrakt im Dorfgemeinschaftshaus ist unser Teil“, sagt der Vorsitzende Mark Heitmann, „aber wir haben den großen Vorteil, dass wir einen langjährigen Sportkameraden im Verein haben, der im Bereich Wasserhygiene selbständig ist.“ Er habe dazu geraten, regelmäßig die Wasserhähne und Duschen anzumachen, und man stehe in engem Austausch mit ihm, beispielsweise nehme er auch Wasserproben. „Das haben wir aber auch vor Corona schon so gemacht.“ Zwar sei die Sommerpause in der Regel zu kurz für eine Gefahr, aber man handhabe das so in der Winterpause, weil es dann acht bis zehn Wochen Stillstand gebe. Das sei bisher erfolgreich gewesen: „Alle Kontrollen bisher waren ohne Beanstandung.“ Man werde aber wahrscheinlich noch einmal eine Probe nehmen lassen, bevor der Betrieb wieder starte: „Wir werden sicher etwas Vorlauf haben, und das machen wir für die Sicherheit unserer Sportkameraden.“

Ähnlich sieht es auch Gunnar Falldorf. Er ist Vorsitzender des SV Staffhorst, der sein Sportheim in Harbergen betreibt: „Wir beschäftigen uns selbstverständlich damit und werden die gewohnte Wasserqualität zur Verfügung stellen, sobald unsere Sportlerinnen und Sportler wieder ihrem Hobby nachgehen dürfen.“ hab