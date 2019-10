Waschlappen sind alltagstauglicher

Komödie „Runter zum Fluss“ zieht weit mehr Gäste als gedacht in Galerie Fils

+ Erfrischend und glaubwürdig füllten Jenny Sievert und Marco Langer ihre Rollen aus. Foto: Kurth-Schumacher

Ehrenburg – „Kommen wir noch rein oder nicht?“ Die Frage stellten sich 15 Besucher, die am Mittwochabend an der Kasse Schlange standen: Der Komödienabend, zu dem „KulturGut Ehrenburg und umzu“ in die Galerie Fils in Oeftinghausen eingeladen hatte, zog weit mehr Publikum als gedacht. Am Ende schaffte das Organisationsteam Plätze für alle 130 Gäste.